Francisca Aronsson: “Me gustaría volver a Al fondo hay sitio”

Francisca Aronsson, terminó de filmar la película Reinas sin Corona, del mismo director de Utopía, Gino Tassara. “Hago de una adolescente dentro de una familia que vive un drama. No puedo contar más, pero solo puedo decir que la cinta pone sobre el tapete la violencia de género”, cuenta la actriz que en junio cumplirá 16 años.

“Es una película que tocará temas del maltrato contra la mujer, tiene una trama muy fuerte que cuenta con experimentadas actrices como Claudia Calmet y Alexandra Graña. Mi personaje enfrentará muchos conflictos, lo que ha significado nuevos retos en mi carrera-. Me he sentido a gusto”, señala la recordada ‘Margarita’.

Para Francisca, Reinas sin Corona es su película número ocho y aunque la adolescente espera pasar su cumpleaños en Perú, estudia algunas ofertas del extranjero las que aún prefiere mantener en reserva. Y aunque se dejó ver en una serie de Amazon (El Internado: Las Cumbres), lo que la impulsa a seguir aceptando audiciones también fuera de nuestro mercado, confiesa que le gustaría estar en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio, donde hizo de la hija de Paul Vega. “Le tengo mucho cariño a Danielita, claro que ya pasaron muchos años y ha crecido, pero ojalá se pueda dar ese retorno”, dice.

Por estos días, Francisca participa como vocera de la Liga Contra el Cáncer para su Colecta Pública 2022, con el objetivo de recaudar fondos y que la institución continúe realizando acciones de prevención en zonas menos favorecidas. “La Liga está realizando su convocatoria de voluntarios digitales para su Colecta Pública 2022 y yo ya me uní, necesitamos muchos más voluntarios en esta batalla”, dijo invocando a los interesados a que ingresen a www.voluntarioscontraelcancer.com.

Francisca Aronsson (Foto: Difusión)

La actriz, además, hizo hincapié en que cuida no solo su salud física sino mental. “Estoy en una etapa de transición de dejar de ser niña para convertirme en mujer y estoy viviendo muchos cambios. Yo empecé muy pequeña en el medio artístico y hubo un momento donde me sentí muy cargada emocionalmente, a la par de comentarios no gratos y presión en mis redes sociales. Recibí mucho hater en una época y hubo un momento en que me cuestioné si quería seguir en este medio. Gracias a Dios fue algo momentáneo Y sí, quiero seguir siendo actriz, pero también productora”.