“Esto es guerra” iniciará en pocos días su casting para buscar nuevos ‘combatientes’ y ‘guerreros’ que serán parte de esta nueva temporada. La gira comenzará en Tarapoto este 2 de mayo hasta el jueves 5 y recorrerá distintas regiones del país.

El mensaje de Patricio Parodi

Patricio Parodi, uno de los integrantes con más años en el reality, aprovechó la edición del 27 de abril para enviar un mensaje a los jóvenes postulantes que desean convertirse en la nueva generación de competidores.

“Como consejo les puedo decir que s ean una persona desenvuelta, reales y que sean ustedes mismos. Si no sabes bailar, no te esfuerces por querer bailar bien. Creo que cada uno tiene su gracia”, dijo el modelo y locutor.

“Si saben algo de competencia, deben de mostrarlo, pero hay que prepararse. Si eres una persona deportista, no quiere decir que no te vayas a equivocar. A todos nos sacaron de algún lado y a mí me sacaron de una discoteca. ¿Quién sabe, te pueden cambiar la vida?”, añadió el novio de Luciana Fuster.

“Esto es guerra” hará gran casting nacional

Johanna San Miguel anunció el 25 de abril que viajarán a Tarapoto para recibir a miles de jóvenes que quieren mostrar su talento para ser los nuevos integrantes de “Esto es guerra”.

“Prepárense (en) Tarapoto, porque queremos a alguien de la selva aquí con nosotros participando. La próxima semana arranca el casting en esa ciudad”, dijo la recordada ‘Mamá leona’.

Precisó que el único medio para que los postulantes estén informados del proceso de casting son los programas en vivo.

“Esto es guerra” celebró este 2022 sus 10 años de vigencia en la TV nacional. Como se recuerda, el famoso programa de competencias de América Televisión emitió su primera temporada en el 2012 para hacerle competencia a “Combate”.