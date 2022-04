El peruano Luis Miguel Castro fue eliminado en la segunda gala de “El poder del amor 2″, debido a que obtuvo siete votos en su contra de parte de sus compañeras del reality turco, que se emite en YouTube desde inicios de abril.

Luis Miguel Castro, expareja de Michela Elías, fue el segundo eliminado de la segunda temporada de “El poder del amor”, pese a que estuvo en el top 5 de los participantes que más apoyo tenía por el público. La salvada de esa fecha fue Melissa Porras, gracias a que la panameña Karina Linnette fue la líder de las votaciones y logró proteger la casa de las mujeres.

¿Quiénes eliminaron a Luis Miguel?

Tal y como se pudo apreciar en el programa emitido en YouTube, el peruano recibió votos de la puertorriqueña Solimar Figueroa y las bolivianas Alexandra Rocha y Carolina Rodas.

Luis Miguel Castro recibió siete de los nueve votos de las participantes mujeres. Por deducción, las que también habrían votado para la eliminación de Castro son Karina Linnette (Panamá), Lizbeth Cordero (Puerto Rico), Nathalie Carvajal (Ecuador) y Woldie Duron (Honduras). En tanto, las únicas que no habrían marcado su nombre son las colombianas Melissa Porras y Daniela Jiménez, con quien estaba saliendo.

¿Por qué lo eliminaron?

“Voto por esta persona porque no me agradó mucho lo que hizo con Daniela y de la forma que se estaba contradiciendo”, “No me parece su forma de pensar. De que las mujeres siempre van a estar disponibles, que irá besando y cambiando de mujeres”, “No es nada personal, pero es por descarte. No siento ninguna conexión con él”, dijeron algunas de las chicas que votaron en contra del peruano.

Al parecer, la actitud de Luis Miguel Castro molestó a algunas de sus compañeras de “El poder del amor 2″. Pese a que en un inicio dijo que sentía conexión con la colombiana Daniela Jiménez, en otra emisión del programa quiso conocer más a Lizbeth Cordero; sin embargo, la puertorriqueña ya estaba saliendo con otra persona.

A los días siguientes, Castro protagonizó una escena de besos con Daniela, hecho que generó molestia en sus compañeras, pues creían que el peruano solo se estaba divirtiendo con la colombiana.

En la actualidad, Luis Miguel aún tiene chances de retornar al programa. Todo está en manos del público, quien tendría que votar por él en la página de “El poder del amor” (https://www.elpoderdelamor.tv/votacion-semanal).