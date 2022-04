Dorita Orbegoso y Jerson Reyes son vinculados sentimentalmente por varios medios de comunicación debido a su interacción en redes sociales y a los videos que la modelo publica cuando está con él, pero todavía no han oficializado la relación. Este jueves 28 de abril, la influencer se presentó en el programa “D’ Mañana”, donde salió en defensa de Reyes.

Como se sabe, Jerson Reyes fue minimizado por Pablo Donayre, expareja de Dorita. A raíz de estos comentarios, el empresario también fue criticado en redes sociales.

PUEDES VER: Dorita Orbegoso denuncia y muestra amenazas e insultos de su expareja

¿Qué dijo Dorita Orbegoso?

Durante una conversación con los conductores de “D’ Mañana”, ella destacó las cualidades laborales que tiene Jerson Reyes y mencionó a qué se dedica actualmente.

“Jerson es un chico que estudia, tiene una empresa, tiene un trabajo. Han hablado muchas cosas de él y no saben realmente nada. Él nunca ha estado en televisión, pero es un chico que está estudiando Diseño de Interiores. Tiene una empresa de servicios generales, está jugando y gana su plata”, recalcó Orbegoso.

En ese momento, Karla Tarazona la interrumpió y dijo lo siguiente: “Por último, sea lo que sea, está contigo, no con los demás”. Ante estas palabras, la modelo inmediatamente aclaró: “Yo no he dicho que está conmigo. ¿Por qué dices que está conmigo? Yo de mi vida privada no hablo. Solo puedo decir que estoy contenta”, dijo entre risas.

Dorita Orbegoso denuncia a Pablo Donayre

Luego de las amenazas e insultos de su expareja, Dorita acudió a la comisaría de San Isidro para denunciar al padre de su hijo por violencia psicológica y solicitar las medidas de protección para su vida.

El documento policial señala que Orbegoso recibió amenazas y mensajes que la denigran desde el mes de noviembre del 2021. Asimismo, pidió que Pablo Donayre lleve un proceso psicológico para que pueda visitar a su menor hijo de 2 años.