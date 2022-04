Deysi Araujo y Flor Polo son muy buenas amigas y, según la pelirroja, ambas se tienen mucha confianza. Es por eso que la hija de Susy Díaz le ha contado cómo fue su relación con Néstor Villanueva con el paso de los años. Durante una entrevista, la modelo relató más detalles sobre el fin de este matrimonio.

Deysi Araujo no fue ajena a la denuncia por maltrato psicológico que Flor Polo le interpuso a Néstor Villanueva por sus declaraciones en diversos medios de comunicación, y detalló cómo fueron los episodios que le tocó vivir a Florcita con su expareja.

¿Qué dijo Deysi Araujo?

Durante una conversación con Trome, la también actriz respaldó lo revelado por Yalibe Ingaruca, la mejor amiga de Flor Polo, quien afirmó que la engreída de Susy Díaz fue maltratada física y psicológicamente por Néstor Villanueva.

“Un día estaba con Florcita en mi casa y Néstor la estuvo llamando insistentemente. Le decía que seguro estaba con un hombre y el hombre era yo. Lo que ha dicho la amiga no es nada a comparación de las cosas que Flor me ha contado, ha habido peores humillaciones, la he visto llorar en muchas oportunidades. Me decía que ya no aguantaba más”, dijo Araujo.

Asimismo, Deysi apoya la decisión de Polo de separarse de su esposo: “La violencia psicológica maltrata más que la física, yo sé lo que es un maltrato psicológico y me da muchísima pena lo que está pasando Flor, quien es como una hermanita para mí. Lo importante es que ya tomó la decisión de separarse porque ninguna mujer merece vivir maltratada toda su vida”.

Néstor Villanueva y Flor Polo. Foto: composición/difusión/Instagram

Deysi Araujo se refiere a Néstor Villanueva

La influencer también aprovechó para dirigirse al cantante: “Me hubiera gustado decirle que perdió a una gran mujer. Flor lo amaba y por eso aguantó. Ella quería luchar por su matrimonio, porque sabía que su mamá era separada y ella quiso mantener su familia unida por sus hijos, pero no se pudo”.

Por otro lado, también reveló que Susy Díaz mantenía a Néstor Villanueva cuando vivía con Flor Polo: “Susy le compraba la ropa a Néstor, pagaba el departamento (donde vivía con Florcita), compraba los víveres, le pagaba las tarjetas a él. Prácticamente lo ha mantenido”.