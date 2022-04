Alvina Ruiz revela que se separó de su esposo luego de 15 años de relación: “Lo respeto mucho”

Alvina Ruiz contó detalles de su vida privada para una entrevista en “América espectáculos”. Fue ahí que reveló el fin del largo matrimonio que tenía con Ronald Velarde, padre de su hija. Asimismo, contó lo difícil que fue para ella afrontar esta situación luego de estar con él muchos años.

La periodista indicó que, pese a que ya no están juntos desde hace dos años, el fin de su relación se dio en buenos términos, pues para ellos es importante preservar la tranquilidad de su pequeña. Además, explicó que prefirió mantener la noticia en privado porque su expareja no es una persona pública.

Alvina Ruiz anuncia el fin de su matrimonio

La periodista dijo que no fue nada fácil tomar esa decisión por todo lo que pasaron a lo largo de los quince años que estuvieron juntos. Además, aclaró que ha intentado mantener esta parte de su vida lejos de las cámaras para proteger la privacidad de su excompañero de vida y la de su engreída.

“Todavía no estoy divorciada, no hemos querido hacerlo público. Mi exesposo no es público y tenemos una hija maravillosa a la que cubrimos siempre. Ha sido un proceso muy duro. He estado casada 15 años y de conocernos un poco más”, dijo para América espectáculos edición mediodía”, señaló la comunicadora.

¿Por qué terminaron?

La conductora de televisión comentó en el pasado que siempre buscaron la forma de arreglar los problemas que se le presentaban en el camino, pero que llegaron al punto de no encontrar una solución para todo. De esta forma, llegaron a la conclusión que lo mejor para ambos era que cada uno continuara por su lado.

“Es toda una vida y es muy doloroso que un proyecto se te caiga. Lo hice público en un comunicado muy escueto porque yo lo respeto mucho a él. No vamos a estar peleados nunca”, acotó durante la entrevista para el programa de espectáculos.