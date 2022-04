¡Le dijo adiós! Nataniel Sánchez, actriz recordada por dar vida a Fernanda de las Casas en la serie “Al fondo hay sitio”, se animó a volver a declarar sobre su presencia en el set de la producción de América TV.

Luego de que distintos actores de la comedia nacional participaran en un desayuno especial, la actriz dijo que no llegó a un acuerdo con las cabezas del show y, por tanto, no estará en la nueva temporada.

Nataniel Sánchez: “Les deseo lo mejor a mis compañeros”

Nataniel Sánchez fue sorprendida por las cámaras de “Amor y fuego” mientras paseaba por las calles de Lima, luego de haberse instalado en España por años.

Cuando se le consultó por su posible participación en “Al fondo hay sitio”, la celebridad señaló que ya había hablado sobre el asunto. “Yo ya hice la declaración hace tiempo porque me parecía justo que los seguidores conozcan la posición de los actores, sobre todo porque les deseo lo mejor a mis compañeros”, comentó.

Más adelante, la actriz explicó que tenía claro que no estaría en la nueva temporada de la serie, ya que no llegó a un acuerdo con la producción.

“Yo no voy a participar, vine para un tema de trabajo en principio, pero se aplazó. Aproveché para ver a mi familia y amigos, mi gente. (...) Después de la conversación que tuve con el canal, no llegamos a buen puerto en sentido de participar, ya no hemos vuelto a hablar”.

¿Por qué Nataniel Sánchez se mudó a España?

Según lo que informó la misma Nataniel Sánchez, su viaje y nueva vida en España se debe a que está enfocada en impulsar su carrera artística. La actriz se mudó a Barcelona para estudiar canto, baile y técnicas de interpretación. Además, ya ha participado en una obra teatral llamada “Ishtar”, a inicios de este año.

“Venimos trabajando en este proceso creativo hace tres meses. Para mí, es un regalo trabajar con mujeres llenas de talento, comprometidas y entregadas”, contó la actriz.