Tepha Loza y Sergio Peña: ¿desde cuándo iniciaron su relación?

Tepha Loza y Sergio Peña se convirtieron en la nueva pareja de la farándula peruana. Este martes 26 se confirmó la relación entre la chica reality y el futbolista peruano a través de un inesperado comentario de Instagram. Los rumores de un vínculo venían de semanas atrás y en esta nota de contamos cómo inició todo.

Tepha Loza ilusionada por romance con Sergio Peña. Foto: composición/ captura de América TV/ Instagram

Viaje al extranjero

En la tercera semana de abril, Tepha Loza realizó un viaje a Europa. Según la propia declaración de la joven, faltó a su trabajo para poder salir del país. Esto fue corroborado por la conductora del reality, quien confirmó que la travesía comenzó el jueves pasado.

Según dejó entrever la menor de las Loza, ella habría conocido al futbolista en redes sociales y mantenía contacto por este medio. Como se sabe, el seleccionado peruano no radica en el país, sino en Suecia.

Rodrigo González habló también del caso. “Se fue el 20 de abril a Holanda y volvió al país el 24 de abril”, dijo. “Imagínate, viajó solo por cuatro días. Vaya viaje eh”, agregó Gigi Mitre.

Tepha Loza: “Sergio peña es un crack”

La joven sorprendió a propios y extraños al llenar de elogios a Sergio Peña, en respuesta a la pregunta de un fan sobre quién es su jugador favorito de Perú. “Sergio peña es muy crack” , escribió Loza y mencionó al deportista.

Él hizo lo mismo al compartir la historia de Instagram en su cuenta oficial. Además, ambos no dejaban de darse likes en la mencionada red social.

Tepha Loza elogia a Sergio Peña. Foto: captura/Instagram

Sergio Peña y Tepha Loza confirman relación

Un cariñoso mensaje confirmó la noticia. Sergio Peña y Tepha Loza tienen una relación más que amical. La ex chica reality le puso fin a los rumores y expresó su afecto al futbolista de la selección peruana mediante un comentario en Instagram.

La hermana de Melissa Loza compartió una foto con la descripción “son tiempos perfectos”. Luego de un rato, el volante del Malmö puso un emoji de corazón. En tanto, la joven devolvió la muestra de cariño diciéndole “mi amor”.

De inmediato, cientos de internautas reaccionaron al comentario y mandaron capturas a presentadores de farándula como Samuel Suárez y Rodrigo González.

Sergio Peña comentó foto de Tepha Loza. Foto: Tepha Loza/Instagram.

Tepha Loza desea no exponer su relación con Peña

Tras conocerse su vínculo, Tepha Loza habló para las cámaras de “América espectáculos” y expresó su ilusión ante esta nueva etapa en su vida. Contó que no estaba preparada para hacerlo público.

“Se me escapó, pero bueno ya está. Estoy feliz, pero quiero cuidar esto, me ganó la emoción, es que hace tiempo que no siento una ilusión tan grande y es una ilusión bien bonita”, dijo la integrante de “Esto es guerra”.

Samuel Suárez le aconseja

Samuel Suárez, el creador de Instarándula, le dejó un mensaje a Tepha Loza luego de confirmar su relación con Sergio Peña.

“Raro que el sábado responda preguntas de su buzón (Tepha Loza) solamente cuatro y las cuatro relacionadas con el amor (...). El lunes prácticamente en EEG lo oficializa y hoy ya se dicen ‘mi amor’ y ‘te amo’, no que era con (Lorena Celis), qué raro (...) Espera, yo no creo que esto tenga mucho tiempo, aguanta tu coche un poquito, conócelo un tantito más (...). Para mí todo ocurrió el fin de semana”, dijo el periodista.