Tepha Loza quiere ver jugar a Sergio Peña en el repechaje: “Yo soy la cábala”

Tepha Loza y Sergio Peña son la nueva pareja de la farándula peruana. Durante la emisión de “Esto es guerra”, la chica reality se mostró contenta al hablar sobre su romance con el futbolista de la selección. En un momento, la conductora Johanna San Miguel reveló que la modelo estaba pidiendo permiso al programa para que pueda viajar y ver a su novio jugar en el repechaje del Mundial Qatar 2022.

El encuentro de Perú ante Australia o Emiratos Árabes Unidos se llevará a cabo el lunes 13 de junio en el estadio Ahmad bin Ali, ubicado en Rayán, Qatar.

El pedido de Tepha Loza

Tepha Loza expresó entusiasmada que desea presenciar ese importante partido, porque ella se considera ‘la cábala’ de la selección peruana, lo que desató las risas de sus compañeros de “Esto es guerra”.

“Mamita, le he pedido un permiso especial y espero que mi productor me la dé”, dijo la influencer. “¿Quieren que ganemos el repechaje o no? Yo soy la cábala ”, agregó.

Por su parte, Johanna San Miguel dejó entrever que Sergio Peña se comunicó con el productor Peter Fajardo para interceder por Tepha Loza y convencerlo de que ella viaje a Qatar.

“El anónimo (Sergio Peña) hoy día cuadró a nuestro productor. Hizo una videollamada con el productor y le dijo: ‘¿Cómo no le vas a dar permiso para viajar a verme’”, sostuvo la presentadora.

Tepha Loza y Sergio Peña oficializaron

Tepha Loza y Sergio Peña oficializaron su relación amorosa a través de Instagram. El futbolista comentó una foto de la chica reality con un romántico mensaje y con un emoji de corazón. Posteriormente, ella le respondió diciéndole: “Mi amor”. Con esas declaraciones públicas se terminaron los rumores acerca de un vínculo entre ellos.