Tepha Loza enamorada de Sergio Peña tras viaje: “Fue súper lindo, atento, muy maduro”

Tepha Loza se mostró enamorada de Sergio Peña luego de oficializar su relación a través de Instagram. En una entrevista para “América espectáculos”, la chica reality de “Esto es guerra” solo tuvo elogios para el futbolista peruano, con quien tuvo un romántico encuentro hace unos días en el extranjero.

Contó que se encuentra ilusionada por esta nueva etapa que empieza en su situación sentimental. Reconoció que le escribió “mi amor” al deportista de casualidad, debido a que aún no estaban preparados para hacer público su romance.

“Se me escapó, pero bueno ya está. Estoy feliz, pero quiero cuidar esto, me ganó la emoción, es que hace tiempo que no siento una ilusión tan grande y es una ilusión bien bonita”, expresó la influencer.

Tepha Loza y Sergio Peña no quieren exponerse

Al ser consultada sobre cuándo empezaron a conocerse, la hermana de Melissa Loza aseguró que por el momento han decidido mantener en reserva los detalles de su historia de amor. “ No queremos exponernos, estamos cuidando esto para que siga fluyendo bonito”, agregó. “Sí, viajé. Fue súper lindo, atento, muy maduro, un tipo A1, es un tipazo ”, sostuvo.

¿Tepha Loza viajará para ver jugar a Sergio Peña?

La modelo confirmó que viajará para ver jugar a Sergio Peña en el repechaje del Mundial Qatar 2022. Aseguró que ya cuenta con el permiso de la producción de “Esto es guerra” para ausentarse durante esos días en el programa de América TV. “Yo tengo que ir, tengo el permiso especial, ojalá sea prontito”, expresó.