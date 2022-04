Tania Libertad: “Es triste tener años sin un gobierno estable”

Tania Libertad, la reconocida intérprete, adoptada por México, anuncia retorno al Perú. Estará junto con Eva Ayllón, el 6 y 7 de mayo, en el Teatro Peruano Japonés. Entradas en Teleticket. Desde el país de los charros, la artista chiclayana nos respondió algunas interrogantes vía correo electrónico.

Has dicho que te sientes “como si tuvieras 20″, que te ha regresado la energía de la juventud y las ganas de seguir haciendo cosas. ¿Qué has hecho hoy que no hiciste en tu juventud?

La madurez personal y artística te da la seguridad necesaria para seguir intentando crecer, experimentar, opinar con conocimiento de causa, competir solo conmigo misma, ser generosa, compartida y disfrutar mucho más del día a día, que creo es la mejor manera de vivir la vida para no crear falsas expectativas y evitar frustraciones; esa es la energía a la que me refiero.

Eres muy activa en Facebook, donde superas los dos millones de seguidores. Hay una foto en la que recuerdas una actuación en Chiclayo. ¿Es inocente creer que en algún momento podrías volver a vivir en Perú?

Tengo 42 años viviendo en México y me siento muy orgullosa de haber nacido en el Perú, pero tengo una familia formada por un esposo brasileño y un hijo mexicano, por lo que una decisión de esa naturaleza tendría que ser tomada por los tres, pero no lo descarto porque ellos también aman al Perú.

Para muchos artistas peruanos, nuestro país es muy ingrato con ellos y muy buen anfitrión de los foráneos. ¿Qué opinas?

Bueno eso se dice desde que yo vivía en Lima, la verdad, yo no me puedo quejar, me fue muy bien como artista local, y ahora, cada vez que hago presentaciones allá, me siento muy reconocida y muy querida.

¿Hay algún género que te llame la atención como para grabar? ¿Por qué?

Ahora no estoy interesada en ningún género en específico; estoy en época de cosecha, lo que me permite hacer una mixtura con los frutos sembrados; me encanta hacer fusiones, también lo hago para demostrar que América Latina es una sola, porque tenemos las mismas raíces.

Tú que eres una conocedora y consumidora de poesía, ¿qué opinas de las canciones de reguetón, consideradas por algunos como sexistas y misóginas?

Creo que no hay que generalizar, pero, efectivamente, muchas de las letras de este género son sexistas, misóginas y con un lenguaje bastante elemental, pero como amante de las libertades me parece que, como todos, tienen derecho a expresarse y la gente a consumirlos.

¿Cómo ves, desde fuera, lo que está pasando política y socialmente en Perú? ¿Qué hacer?