Rodrigo González critica a Néstor Villanueva por reflexivo mensaje: “Tiene que ser una broma”

Rodrigo González arremetió contra Néstor Villanueva, quien compartió un reflexivo mensaje en redes sociales luego de ser acusado de maltratar psicológicamente a Flor Polo. Esta vez, el conductor en su programa de “Amor y fuego” del miércoles 27 de abril, se burló de la publicación efectuada por el cumbiambero.

El intérprete de “No me alejes de ella” se describió a sí mismo y contó por lo que estaría atravesando en estos últimos días. “Yo soy Néstor. He experimentado la maldad del mundo y he sufrido mucho. Sin embargo, en lugar de volverme cruel, elijo ser amable y hacer mi parte para hacer del mundo un lugar mejor. La vida no es fácil, y no quiero aportar más negatividad al mundo. Prefiero ser una luz brillante que inspire esperanza en los demás durante tiempos difíciles”, posteó en su cuenta de Instagram.

Tras leer el mensaje del cantante, el presentador arremetió. “Yo soy Néstor pone, esto tiene que ser una broma. ¿Él ha publicado esto? No se jueguen así porque estamos en directo. En el perfil de WhatsApp también lo ha puesto, me muero, él no tiene cara, no tiene vergüenza ”, expresó.

Presentador elogia entrevista de youtuber a Érika Villalobos

Los conductores de “Amor y fuego” compararon las entrevistas del youtuber Carlos Orozco y “Arriba mi gente” realizadas a Érika Villalobos. “Ella (Érika Villalobos) ha aceptado porque es su amiga (de Gianella Neyra) y sabe que no la va a poner en aprietos”, precisó. Luego analizó la entrevista de Orozco. “Queda claro que Carlos Orozco también hizo una entrevista con respeto y con empatía. Estamos viendo más información. Aquí fue más esclarecedor”, añadió.

Rodrigo González cuestiona a Tepha Loza y Sergio Peña

El martes 26 de enero, Tepha Loza confirmó su relación con Sergio Peña con una publicación en redes sociales. La noticia no solo ha sorprendido a los compañeros de la chica reality, sino a los presentadores de espectáculos, ya que el popular ‘Peluchín’ se mostró desorientado en esta historia de amor. “¿No se supone que está saliendo con Lorena Celis? Pues no. Lorena Celis se prestaba para eso y ahora se dicen ‘amor’ con una persona que no estaba en escena. Tepha Loza (...) ¿Qué película nos perdimos? Sergio Peña tenía en la mira a Tepha Loza? ¿Qué tipo de guion surrealista es este?”, agregó.