Paloma Fiuza sueña con la nacionalización peruana: “Me encantaría”

Encantada con Perú. Paloma Fiuza ,tras muchos de trabajar en “Esto es guerra”, contó que solo tiene su carne de extranjería, pero le gustaría nacionalizarse como su compatriota Brenda Carvalho. Durante su visita al programa “En boca de todos”, la brasileña mencionó que desde que pisó suelo peruano quedó enamorada del país.

Mientras participaba en la secuencia “Las ventanas de las emociones” le consultaron si sueña con recibir su DNI, a lo que ella respondió. “Tengo mi carné de extranjería; estoy bien, pero me encantaría nacionalizarme. Perú es un país lindísimo. Tuve la oportunidad de vivir acá en la época de Exporto Brasil con Brenda y fue una experiencia increíble”, indicó.

Además, contó el motivo por el que retornó al país. “Regresé para ingresar a ‘Esto es guerra’, entré al reality, se abrieron las puertas; y me siento bien a gusto. La vida me ha dado diferentes caminos. Ya hice un poco de todo: bailé, actué, hago competencia, ya hice telenovelas y conduje un programa”, indicó.

¿Modelo sueña en convertirse en madre?

La chica reality no descarta la idea de convertirse en madre, pues ha decidido realizarse un tratamiento para congelar sus óvulos, al igual que su amiga Brenda Carvalho. Paloma Fiuza contó para “América espectáculos” que le gustaría tener una niña. “Es el momento para hacerlo. Por ahora, aquí no voy a ser mamá, así que nada mejor que congelar los óvulos para estar más tranquila. Entre hombre y mujer, me gustaría una mujer, pero creo que va a salir hombre”, señaló.

Paloma Fiuza habla de la nueva relación de Facundo González

Una de las más entusiasmadas por el nuevo romance de Facundo González con la brasileña Alexa Morisawa fue Paloma Fiuza, quien le deseó lo mejor al popular ‘Wacho’, con quien mantuvo una relación de tres años. Este vínculo llegó a su fin en 2021. “Ya era hora, muy bien, me parece muy bien, feliz por él. Felicidades”, aseveró.