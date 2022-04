Maju tras grabar junto a Carlos Alcántara en película peruana: “Algo corto, pero enriquecedor”

Maju Mantilla está muy emocionada con su participación en la película “Igualita a mí”, la cual se estrenará en junio en todos los cines peruanos. La ex reina de belleza contó que compartió roles con varios actores peruanos; además, aseguró que no estuvo nerviosa al grabar escenas románticas con Carlos Alcántara.

“Es un tema profesional. Además, que él (Carlos Alcántara) te da mucha confianza, te dice cómo se va a hacer, de qué trata, cuáles son las circunstancias de las escenas, cómo serán los hechos. Me sentí en confianza realmente, me sentía súper emocionada por la oportunidad que me habían dado, fue algo corto, pero muy enriquecedor”, señaló para “América espectáculos”.

La conductora de “En boca de todos” reveló que uno de sus sueños era participar en una película peruana. “Estoy agradecida por la oportunidad, porque para mí ha sido buena la pandemia, un año donde he podido explotar un poco más la carrera de actriz dentro del cine, que era lo que yo tenía ilusión, deseaba muchísimo, era un sueño para mí. (...) Yo estoy dentro de un papel de la chica que cae en las redes del protagonista”, mencionó.

Ex reina de belleza habla de sus 10 años de matrimonio

El pasado 4 de febrero, la trujillana cumplió 10 años de casada con Gustavo Salcedo. La presentadora de TV contó cuáles son los puntos claves para solucionar los problemas en pareja. “Diez años de casada, el 4 de febrero, cumplí diez años, con sus altas y bajas como toda relación. Ninguna relación es perfecta, hemos tenido nuestros conflictos, pero el amor y comprensión nos ayudaron a superar esos momentos”, acotó en entrevista para Trome.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo llevan una relación de hace más 17 años. Foto: Maju Mantilla/Instagram

Maju comenta ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal

Luego de que salieran a la luz las imágenes de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz y Óscar del Portal con Fiorella Méndez, los conductores de “En boca de todos” no fueron ajenos en comentar el ampay de sus compañeros del canal. Maju Mantilla lamentó lo que pasará en ambos matrimonios. “Estos episodios nos entristecen porque vemos que son parejas que tienen familias sólidas. Después de esto, viene una crisis matrimonial, una crisis en la relación. Luego de todo eso, ¿cómo se va a recuperar la confianza después de lo que ha pasado?, expresó.