Magaly Medina habló acerca de las recientes apariciones de Érika Villalobos en dos programas de entretenimiento, “Arriba mi gente” y el espacio de Carlos Orozco en YouTube. Con preocupación, la conductora de “Magaly TV, la firme” señaló que la actriz peruana, quien acaba de terminar su matrimonio con Aldo Miyashiro, se vio bastante triste y acongojada.

“Su cara no era de la más agradable. Se veía desmejorada y tenía la tristeza impregnada en la mirada, en la expresión y en todo el rostro. Evidentemente está sufriendo y no puede ocultarlo del todo , pese a sus clases de actuación”, comentó. “Ese dolor es tan profundo que no puede dar una sonrisa, ella no puede dibujar una sonrisa en su expresión”, añadió la figura de ATV.

Como se sabe, Magaly Medina sacó a la luz un ampay en el que se reveló que Aldo Miyashiro le fue infiel a la actriz con Fiorella Retiz en la casa de Óscar del Portal.

Magaly Medina critica a “Arriba mi gente”

Con respecto a la entrevista que le hizo Gianella Neyra a Érika Villalobos, Magaly Medina lanzó duras críticas contra “Arriba mi gente” por no preguntarle a la actriz sobre su separación con Aldo Miyashiro.

“Morirá (el espacio matutino) así como nació, en medio de la mentira y la especulación”, aseveró la ‘Urraca’ en su programa.

Érika Villalobos defiende su silencio tras polémicas

Érika Villalobos dejó en claro que prefiere guardar silencio tras el ampay de Aldo Miyashiro y otras polémicas que se han tejido en torno a ella.

“Si yo quiero, no contesto, es lo que normalmente hago. A mí no me gusta hablar de mi vida, la gente piensa que yo tengo que darles una explicación, yo no he sido escogida por el pueblo , quizás un político, yo no. Yo siempre hablo de mi vida cuando quiero hablar”, aseveró en entrevista con Carlos Orozco.