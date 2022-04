Janet Barboza y Brunella Horna critican a Óscar del Portal: “Faltó respeto a la esposa y hogar”

Este último martes 26 de abril, Magaly Medina presentó los registros del hotel Britania de enero, febrero y marzo de este 2022, los cuales comprobarían que Óscar del Portal y Fiorella Méndez se habrían hospedado juntos en más de una ocasión. Esto desbarata la versión que dio Aldo Miyashiro cuando hizo su descargo donde aseguró que el comentarista y la periodista no tuvieron ningún acercamiento aquel día que fue ampayado con Fiorella Retiz.

Por ello, “América hoy” le dedicó varios minutos al tema durante su edición de este miércoles donde sus conductoras no dudaron en criticar duramente al exfutbolista a pesar de ser compañeros en América. Janet Barboza y Brunella Horna fueron las más incisivas en sus comentarios al asegurar que el ‘Chato’ ha decepcionado por completo a Venessa Químper, su esposa.

Janet Barboza y Brunella Horna critican a Óscar del Portal

“¿ La pesadilla de Óscar del Portal continúa? No, la pesadilla de la esposa. Una esposa que lo esperó en sus vacaciones, le devolvió la confianza, creyó que era inocente y, sin embargo, vemos como hay recibos y boletas donde estuvo con Fiorella Méndez, no voy a decir quizás ni habría, estuvo porque ha salido a la luz las pruebas ”, indico la ‘Rulitos’.

Por su parte la joven empresaria agregó: “ No solamente es la falta de respeto para la esposa, sino para el hogar, para donde viven los hijos, para donde vive toda la familia ”.

Magaly despotrica contra Miyashiro por defender a Del Portal

Con las nuevas pruebas presentadas en su programa, Magaly Medina enfiló contra Aldo Miyashiro quien sacó cara por Óscar del Portal al asegurar que el día de su ampay el comentarista y Fiorella Méndez durmieron por separado. La conductora aseguró que el ‘Chino’ le quiso ver la cara a ella y a sus televidentes.

“A mí lo que me causa extrañeza es que Miyashiro salió muy seguro de sí mismo a decirnos mentiras sobre Óscar del Portal. Si así pudo mentir, con esa cara de serio, que más de lo que dijo allí será mentira. Mira, Miyashiro, cómo la vida nos da la respuesta, si todo esto (documentos) es así y pasó, pues tú nos mentiste descaradamente por alcahuetear y tapar a tu amigo de juergas, todo tu discurso no lo creí nada y tenía razón, mi intuición me dio la razón”, precisó.