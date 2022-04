Gisela tras ampay de Óscar del Portal: “Dignidad y respeto por la intimidad de otro”

Fuerte y claro. Gisela Valcárcel decidió pronunciarse sobre el mediático escándalo que ha ocasionado el ampay de Ósccar del Portal y Fiorella Méndez, sobre todo luego de la emisión del 26 de abril de “Magaly TV, la firme”, en la cual se sacaron a la luz pruebas de la infidelidad que el comentarista cometió a su esposa Vanessa Químper.

La madre de Ethel Pozo no tardó en pronunciarse en redes sociales para criticar la manera en la que Magaly Medina ha abordado el tema de la infidelidad en sus reportajes, y fue en contra de reservar la intimidad de los implicados.

Gisela Valcárcel sobre pruebas de infidelidad de Del Portal y Méndez

Por medio de su cuenta de Instagram, la exconductora de “Reinas del show” brindó un reflexivo mensaje en el que dijo que se debe condenar la infidelidad, pero no hacer morbo con dicho tema, porque se expone la vida privada de los sujetos en cuestión y la tranquilidad de sus allegados se ve perturbada.

“Dos temas hoy, la vacancia del alcalde de Lima y la infidelidad, es bueno discutirlo, hablarlo y cambiar las cosas, pero nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas se debe respetar y, así sea mi marido, no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta, hay no solo familias, pensemos en dignidad humana”, comentó la presentadora.

“No busco que me respondan… Y sé que esto aparecerá en TV. Digan lo que digan de mí, estará bien, pero no dejaré de mostrar mi posición. Dignidad y respeto por la intimidad del otro”, agregó la empresaria en el texto de su video.

Gisela Valcárcel en contra de la polémica

Del mismo modo, la ‘Señito’ se refirió a las imágenes que comprueban visitas de Óscar del Portal y Fiorella Méndez a un hotel en Miraflores. Gisela Valcárcel se mostró en desacuerdo con que esta delicada información sea difundida en televisión nacional.