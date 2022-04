Ethel responde a Domínguez por calmarla al hablar de infidelidad: “Como no te la han hecho”

Ethel Pozo no pudo evitar conmoverse por las nuevas pruebas que confirmarían el engaño de Óscar del Portal con Fiorella Méndez hacia Vanessa Químper. No obstante, la presentadora tuvo una peculiar reacción cuando fue interrumpida por Christian Domínguez.

Este miércoles 27 de abril, los conductores de “América hoy” tocaron el tema de la infidelidad y cómo esto puede afectar no solo a la pareja, sino también a la familia entera.

Mientras conversaban con una especialista sobre crisis de este tipo, Ethel Pozo se mostró muy afectada y, al borde del llanto, lamentó lo que atraviesa la esposa de Óscar del Portal. “Qué doloroso. Esto es televisión y no se puede decir todo lo que pensamos y todo lo que sentimos”, dijo con la voz entrecortada.

Ante esto, Christian Domínguez intervino y le pidió que se tranquilizara. Sin embargo, el cantante de cumbia no se imaginó la contundente respuesta que le daría la hija de Gisela Valcárcel. “Tranquila, me dices... Claro, como a ti no te la han hecho (la infidelidad)”, arremetió la conductora, quien se mostró evidentemente incómoda con su compañero.

Ethel Pozo revela que a Gisela Valcárcel le hicieron infiel dos veces

Ethel Pozo se mostró tocada cuando se habló sobre el tema de infidelidad. La conductora de “América hoy” recordó lo mucho que le afectó cuando engañaron dos veces a Gisela Valcárcel.

“De pequeña sufrí lo que a mi mamá le hicieron, las deslealtades en dos ocasiones. No creo en ningún hombre que sea desleal, infiel y diga que va a cambiar”, comentó.

Ethel Pozo asegura que no llora por infieles

La conductora de “América hoy” Ethel Pozo explicó que jamás creyó en la fidelidad de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal tras sus ampays. La presentadora también aclaró que ella no lloraría por un caso así.

“Yo desde lejos no le creía a ninguno de los dos. Me llamó la atención que en las redes decían: ‘Esperamos que llore’. Que sepan todos los que no me conocen, yo jamás lloro por un infiel. Si lloré el año pasado fue por lo que estaba pasando con una persona que conocía como amiga y el dolor de la familia, pero nunca por un infiel”, señaló.