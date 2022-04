Ethel Pozo no cree en Aldo Miyashiro y Óscar del Portal: “Jamás lloro por un infiel”

La polémica por el ‘ampay’ de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal continúa. La conductora Ethel Pozo se mostró indignada al hablar sobre los conductores de televisión y aprovechó para responder a sus detractores, quienes aseguraban que iba a llorar al ver las imágenes que difundió “Magaly TV, la firme”.

La hija de Gisela Valcárcel afirmó que, pese a que durante esos días se encontraba lejos de Perú, ella estuvo al tanto de los comentarios que se hacían sobre el ‘ampay’. Mencionó que no cree en la versión de ninguno de los presentadores.

¿Qué dijo Ethel Pozo?

“Yo desde lejos, no les creía a ninguno de los dos. Me llamó la atención que en las redes decían: ‘Esperamos que llore’, que sepan todos los que no me conocen, yo jamás lloro por un infiel. Si lloré el año pasado fue por lo que estaba pasando con una persona que conocía como amiga y el dolor de la familia, pero nunca por un infiel”, expresó.

Incluso, dejó entrever que Óscar del Portal habría traicionado a su esposa con Fiorella Méndez. “Perdónenme. ¿Quién en su sano juicio puede pensar eso?, quizás alguien de 15 años le puede creer, si le cuentan que ha dormido en el sofá y el cuarto del señor estuvo cerrado. ¡Por favor!”, agregó.

El ‘ampay’ de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal