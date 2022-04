Dalia responde a disculpas de John Kelvin: “No creo en sus palabras; la justicia se encargará”

Dalia Durán se encuentra atravesando una delicada situación luego de haber acudido a una audiencia con el padre de sus hijos, John Kelvin, para evaluar si este podría salir en libertad. En su visita al set de “América hoy” en la mañana de este 27 de abril, la exconductora dio detalles del encuentro que tuvo cara a cara con su expareja.

Como se recuerda, en el 2021, la cantante cubana denunció públicamente al cumbiambero por haberla violentado física y, presuntamente, de manera sexual.

Dalia, en un inicio, reapareció en TV para brindarle su total apoyo a Florcita Polo, quien denunció a su expareja Néstor Villanueva por maltrato psicológico. Luego se refirió al proceso legal que protagonizó con Kelvin. La imagen de marcas relató que el padre de sus hijos se mostró arrepentido por sus acciones, le pidió perdón y hasta pidió compasión a la jueza.

Dalia no cree en las palabras de John Kelvin

Sin embargo, pese al ‘cambio de comportamiento’ que presentó su aún esposo, Dalia Durán fue clara al señalar que no ha olvidado el maltrato que sufrió por culpa de él.

“ No confío en sus palabras. Lo he dicho; tengo clarísima mi posición. Me duele, me da pena, porque es el padre de mis hijos, pero eso no quiere decir que lo justifique. La justicia será quien se encargue de lo que le venga a él. Solo él sabe si sus palabras son sinceras o no”, comentó Dalia.

“En mi posición, no creo (que sus palabras sean ciertas), porque lo he visto mil veces llorar, mil veces decir lo mismo que ahora. No creo en los cambios”, enfatizó la trabajadora del chef ‘Osito’.

Dalia cuenta cómo atraviesa la situación

Frente a lo expresado por Dalia, Ethel Pozo dijo estar contenta con que Dalia haya decidido no creer en el perdón de su agresor, porque en el pasado la exconductora de “Porque hoy es sábado con Andres”, contempló la idea de quitar la denuncia a Kelvin, hecho que, a su vez, fue duramente criticado en medios de TV.

“No es fácil, porque tengo que ver día a día esas imágenes, una y otra vez. Cada audiencia es dolorosa porque vuelvo a recordar absolutamente todo”, precisó la modelo cubana.