Christian Domínguez sobre peleas entre Flor y Néstor: “La infidelidad no se puede perdonar”

Luego de que una amiga cercana a Flor Polo revelara unas conversaciones donde se confirmaría la supuesta agresión que sufrió la hija de Susy Díaz a manos de su aún esposo Néstor Villanueva en 2019, Christian Domínguez comentó en “América hoy” que los maltratos empezaron cuando la empresaria le fue infiel al conocido cantante de cumbia.

Mientras conversaban con la psicóloga invitada, el conductor pidió la palabra unos minutos para analizar el caso y señaló que un engaño no se debería perdonar si la persona afectada no está dispuesta a olvidar, ya que, según él, luego vienen los reclamos.

“No puedo dar nombres, pero tengo gente muy cercana. Respecto al tema de Florcita, y escuchaba lo que decía la doctora (en referencia a la psicóloga de invitada), y quiero replicar que la infidelidad no se debe perdonar porque tienes que correr con ese riesgo. Lo que pasa es que él (Néstor) por una infidelidad es que tiene esa reacción, lo justifica y está pésimo. (La infidelidad) eso no se olvida y si vas a perdonar que sea de corazón”, comentó.

Christian Domínguez: “Nada justifica la agresión”

Asimismo, Christian Domínguez dijo que nada justifica la agresión entre parejas y aconsejó que es mejor terminar la relación cuando se ha sido infiel antes de llegar a extremos.

“Nada va a justiciar la agresión. Es preferible que, si no vas tolerarlo es mejor que se acabe (...)”, explicó.

Christian Domínguez defendió a Flor Polo tras acusar a Néstor Villanueva de maltrato. Foto: composición Instagram/Flor Polo/América TV

Christian Domínguez sobre infidelidad de Miyashiro: “Yo también equivoqué

Christian Domínguez evitó ahondar sobre la infidelidad de Aldo Miyashiro a Érika Villolobos, ya que él también en el pasado cometió los mismos errores.

“No puedo justificar un error que yo también he cometido. He sido muy delicado para opinar porque no me siento con la autoridad moral de decirlo, porque también me equivoqué”,dijo.

Magaly a Christian Domínguez: “No puedes aconsejar a otro infiel”

Luego que Christian Domínguez opinara sobre los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, Magaly Medina le recordó al cumbiambero que en el pasado él también engañó a sus parejas. “Sí, eres bien fresco. Tú eres un infiel y no puedes dar consejos a otro infiel”, mencionó la conductora.