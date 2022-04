Arctic Monkeys en Perú: confirman fecha de su concierto y venta de entradas

Artic Monkeys regresa al Perú luego de casi cuatro años de un concierto memorable a casa llena. La banda británica, integrada por Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley y Matt Helders, se reencuentra con el público peruano este 15 de noviembre en el Arena 1 Costa Verde, San Miguel.

La banda llega en una gira en la que encabeza los principales festivales del mundo, como los Primavera Sound en Argentina, Brasil y Chile, y en esta oportunidad tocará todos los éxitos de su aclamada carrera. Además, el concierto tendrá como artista invitado internacional a nada menos que a la agrupación de post punk, INTERPOL.

¿Cómo conseguir entradas para ver a Arctic Monkeys en Perú?

Las entradas para ver a Arctic Monkeys en Lima saldrán a la venta el próximo lunes 2 de mayo en las plataformas de Teleticket. La preventa a clientes Interbank empezará el 30 de abril y 1 de mayo.

PUEDES VER Arctic Monkeys lanzará nuevo álbum en vivo con fines benéficos

Artic Monkeys regresa al Perú. Foto: captura / Instagram

Arctic Monkeys: reconocimientos en la música

La banda inglesa se formó en Sheffield en 2002 y hasta la fecha ha lanzado seis álbumes de estudio, el más reciente es “Tranquility Base Hotel + Casino”, lanzado en 2018. Desde su debut en 2006 con “Whatever people say I am, that’s what I’m not”, el proyecto musical se convirtió en el estreno más rápido en llegar a las listas del Reino Unido y es considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos.

Arctic Monkeys es considerada como una de las bandas británicas más exitosas de los últimos tiempos , con más de 25 millones de discos vendidos en el mundo y una base de fans digital de más de 30 millones de seguidores.

La música de ‘los monos’ se ha reproducido más de 9.000 millones de veces hasta la fecha, acumulando un promedio de 6,5 millones de reproducciones cada día. Su legendario sencillo “Do I wanna know?” ha sido reproducido 1.000 millones de veces.