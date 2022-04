Alexandra Balarezo asombró a sus seguidores al confirmar que será la nueva integrante del programa turco “El poder del amor 2″. Como se recuerda, en la primera entrega del programa, en 2021, participaron los peruanos Shirley Arica y Austin Palao, quienes lucharon hasta el final para convertirse en ganadores, pero no consiguieron llevarse el premio mayor.

En esta ocasión, la joven modelo espera ser una de las afortunadas de convertirse en la ganadora del formato de corte romántico, pues tendrá que superar la valla que dejó ‘La chica realidad’ durante su estadía en el show más visto de Ecuavisa.

En esta nota, te contamos quién es Alexandra Balarezo, que ha acaparado portadas en la farándula local tras asegurar que llegará al programa turco representando al Perú.

Alexandra Balarezo es natal de Canadá. Foto: Alexandra Balarezo/Instagram.

¿Quién es la que representa al Perú en “El poder del amor 2″?

La joven nacida en Canadá se desempeña como modelo e influencer en Perú. Su nombre empezó a sonar en la farándula nacional luego de confirmar su relación sentimental con el chico reality Hugo García. Sin embargo, meses después, el romance con el integrante de “Esto es guerra” terminó y Alexandra Balarezo fue vinculada con otras figuras públicas.

¿Por qué terminó Alexandra Balarezo con Hugo García?

La relación sentimental entre la modelo y el chico reality inició a mediados del 2021, aunque al principio ninguno de los dos confirmó su romance porque prefirieron mantenerlo al margen. Sin embargo, “Amor y fuego” compartió unas imágenes, en las que ambos se dan un tierno beso después de haber pasado toda la noche junto. Al quedar descubiertos, confirmaron su amorío mediante redes sociales con una serie de fotografías.

En octubre del mismo año, se especuló la separación de Hugo García y Alexandra Balarezo, pues el modelo asistió solo al cumpleaños de Patricio Parodi y la influencer fue a otra reunión con sus amigos. Aunque no se supo los motivos de su distanciamiento, el 24 de octubre de 2021, el también deportista confirmó su ruptura.

Hugo García y Alexandra Balarezo iniciaron un romance a mediados de 2021. Foto: captura YouTube.

¿Cuándo confirmó su participación en “El poder del amor 2″?

En el capítulo 13 de la segunda temporada del reality turco emitido el domingo 24 de abril se puede ver un pequeño avance de la siguiente edición, donde la presentadora anuncia a Alexandra Balarezo como la siguiente integrante de la casa de las mujeres. “Vamos a tener un nuevo participante. Viene directo de Perú y será la décima chica en la casa de las mujeres”, precisó.

La influencer compartió el video en su cuenta de Instagram donde se escucha a la conductora revelar su nombre. Además, la modelo viajó emocionada a Estambul, capital de Turquía, para grabar los siguientes capítulos del programa, ya que publicó unas imágenes al lado de la ecuatoriana Alexandra Rocha, quien sería su compañera de habitación.

Alexandra Balarezo negó haber terminado con chico reality

A pesar de las especulaciones sobre su posible separación, la joven descartó haber terminado su relación con Hugo García, pues el chico reality aseguró que estaba “soltero”. De acuerdo a las declaraciones de Alexandra Balarezo para el programa “Amor y fuego”, el 26 de octubre de 2021, ella no está distanciada del modelo. “Está todo bien. No sé de dónde habrán sacado esa información solo porque el fin de semana no estuvimos juntos. Yo solo fui al cumple de mi mejor amigo”, relató.