“Yo soy”: imitador de RKM asombró al jurado tras darle un beso a Katia Palma

“Yo soy” inició una nueva temporada en el año de su décimo aniversario. El lunes 25 de abril, los jurados del programa del reality recibieron muchas sorpresas de parte de los concursantes. En esta ocasión, el imitador de RKM asombró a todos al robarle un beso a Katia Palma, quien tomó el momento con humor y siguió bailando al ritmo del tema “Down”.

El concursante de nombre Aldo fue recibido entre aplausos por los jueces del reality de canto, pero terminaron sorprendidos cuando escucharon al joven decir que es “RKM sin Ken-Y”. De hecho, su performance gustó a todos en el set de Latina TV.

Antes de su presentación, ‘RKM’ coqueteó con la actriz cómica e, incluso, compartieron anécdotas sobre sus anteriores relaciones amorosas. Tras ello, el reguetonero se dispuso a cantar y se acercó al lugar de la jurado para darle un beso, al cual todos reaccionaron.

Ricardo Morán regresa a programa de canto

A pesar de que decidió mantenerse fuera de la pantalla chica tras llegada de sus hijos, el productor fue anunciado para ser parte de la nueva temporada de “Yo soy” por sus 10 años al aire. Esta vez, Ricardo Morán estará acompañado de Katia Palma, Maricarmen Marín y Jorge Henderson. “Para que la fiesta esté completa, él no podía faltar”, aseguraron. Por su parte, el también escritor compartió un mensaje en sus redes sociales. “De vuelta a casa, por última vez”, reveló.

"Regresar a estar en pantalla dentro del jurado de Yo Soy es muy emocionante", dijo Ricardo Morán. Foto: composición LR/prensa Latina

“Yo soy”: Katia Palma enfrenta a imitador de José Feliciano

En la edición del 20 de abril, Katia Palma protagonizó un tenso momento con Sebastián Landa luego de que el participante se presentara con su dupla para interpretar “Cuando pienso en ti”. Sin embargo, la crítica de la actriz no fue del agrado del participante. “El jurado que revienta cohetes es por el trabajo, no porque tú tienes razón, porque cuando yo te daba mi opinión me mirabas distraído. Simplemente recibe de buenas maneras el comentario del jurado, así sea malo o bueno, porque les va a servir a ustedes”, señaló.