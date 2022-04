¡Se salvó por poco! Como ya lo había anunciado, Yahaira Plasencia no tenía en sus planes repetir las malas decisiones que tomó en 2021, cuando se escapó de su fiesta de cumpleaños clandestina escondida en la maletera de un auto. En esta oportunidad, la salsera dijo que no haría ninguna celebración y que pasaría esta fecha especial presentándose en un show. No obstante, un pequeño descuido de su asistente casi provoca una desgracia en dicho evento.

¿Qué sucedió exactamente en el cumpleaños de Yahaira Plasencia?

Según las imágenes lanzadas por “Magaly tv, la firme” sobre el último concierto de Yahaira Plasencia, se pudo ver que la salsera celebró su cumpleaños número 28 junto a los miembros de su banda y sus fanáticos asistentes.

Si bien todo parecía ir bien y la cantante se mostraba feliz, un percance pudo ocasionar una tragedia. Al momento de que su asistente le acercó una torta al escenario para que todos los presentes le cantaran “Happy birthday”, otro integrante de su equipo tuvo el descuido de sostener una vela encendida muy cerca del rostro y cabello de la artista.

Ante esto, la famosa ‘Reina del Totó' reaccionó alejándose y mostrando su fastidio luego de que su colaborador abandonara el escenario. No obstante, lo sucedido no provocó que el show acabara y Yahaira siguió celebrando su cumpleaños.

Yahaira fue sorprendida por sus seguidores con pancartas y globos

Previo al concierto, Yahaira Plasencia avisó que no haría una fiesta por su cumpleaños y que daría un concierto en Chincha para estar cerca de sus fanáticos. “Pasaré mi cumple con ustedes. Qué mejor bendición y regalo que estar con las personas que quieres, que me motivan a más”, señaló en sus historias de Instagram.

Más adelante, la salsera recibió una grata sorpresa de sus seguidores, quienes llegaron a verla con distintos regalos y mensajes de cariño. “Los amo, qué emoción, Dios mío. Ustedes me motivan a más y más”, escribió la artista luego de mostrar en sus redes cómo había celebrado brevemente su fecha especial con los amantes de su música.