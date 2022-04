Tomás Angulo rompió su silencio al enterarse que Magaly Medina le lanzó duros comentarios por haberle ofrecido disculpas a Melissa Paredes en el set de “En boca de todos”. A través de un comunicado en su Instagram oficial, el terapeuta aseguró no estar arrepentido y dijo, incluso, que la actitud que tuvo demuestra, en gran parte, su crecimiento como persona y profesional.

¿Qué dijo Magaly Medina?

El lunes 25 de abril, durante la transmisión de “Magaly TV, la firme”, Magaly opinó que Angulo no debería haber pedido perdón a la novia de Anthony Aranda por las expresiones que usó al referirse a ella tras la separación con Rodrigo Cuba.

“A Tomás lo veo patéticamente pedirle disculpas a Melissa por haberla ofendido, ¿en qué momento? Tomás, las opiniones que uno tiene, uno las mantiene... debiste ser más profesional y aclararle a Melissa en vez de arrodillarte, en el sentido figurado, y pedirle disculpas ”, aseveró.

La respuesta de Tomás Angulo

Ante los duros comentarios de Magaly Medina, Tomás Angulo aclaró en Instagram que si bien continúa en desacuerdo con el accionar de Melissa Paredes, entiende que lo más importante es entender que los errores son parte de la vida y que debemos proyectarnos en el futuro.

“ Pedir disculpas no es debilidad, ni arrodillarse . Pedir disculpas no siempre significa que estabas equivocado y que la otra persona tenía razón, simplemente significa que valoró más a la persona que a sus errores. Sigo discrepando con lo que Melissa hizo, pero eso es el pasado ; en el presente comprendo que errar es humano y que todos tenemos nuevas oportunidades”, escribió.

“Soy un terapeuta y mi función es que la gente se aclare, se valore, se repare, se respete, y que mejore. Pienso que más personas deberían disculparse en un mundo donde a veces los extremos suelen ser peligrosos. Ni me siento afectado, ni tocado. Pedir disculpas me acerca más a las personas y me aleja del ego”, añadió.