Tepha Loza confirma relación sentimental con Sergio Peña: “Mi amor”

Se terminó el misterio. Tepha Loza emocionó a sus seguidores tras confirmar que mantiene un romance con Sergio Peña luego de que fuera cuestionada en “Esto es guerra” por su situación sentimental. La chica reality compartió una fotografía en la que el seleccionado peruano no puedo evitar su amor por la hermana de ‘La diosa’.

Luego de que la chica reality contara detalles del misterioso galán que ha conquistado su corazón durante la edición de EEG del lunes 25 de abril, la influencer recibió un tierno mensaje de parte del seleccionado peruano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo publicó una fotografía con la leyenda: “Son tiempos perfectos”. Pasada unas horas, el deportista peruano comentó con un sticker de corazón. Asimismo, la menor de las Loza respondió un tierna palabra. “@Sergiop28 Mi amor”, expresó.

Sergio Peña comentó foto de Tepha Loza. Foto: Tepha Loza/Instagram.

Modelo entrega ayuda a cobradora de combi

Durante algunas ediciones de “Esto es guerra”, los participantes del programa salieron a las calles a entregar mochilas llenas con dinero a personas de bajos recursos. En esta ocasión, Tepha Loza tuvo que subir a un vehículo de transporte público para sorprender a una cobradora que es madre de dos pequeños. Tras una pequeña conversación con la trabajadora, la modelo le hizo entrega de una mochila, la cual contenía 1000 soles, generando la emoción de la mujer.

Tepha Loza descarta romance con Ignacio Baladán

Tras ser vinculada con Ignacio Baladán, Tepha Loza conversó con sus seguidores de Instagram donde dejó en claro que no tiene nada con el reconocido pastelero. “No, no estoy saliendo con nadie, el mercado está pobre, amigos. Pero no, no tengo interés en salir con nadie, ahorita estoy enfocada al 100% en mis cosas”, inició. “Chicos, Ignacio solamente es mi amigo, un compañero de trabajo. Hace tiempo que no lo veo. Me lo crucé hace poquito en un evento y al día siguiente ya estaban especulando que yo salía con él. O sea, no entiendo, no puedo conversar, no puedo tener amigos. Si yo me tomo una foto con alguien, ¿ya?”, añadió.