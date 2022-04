‘Samu’ le pide mesura a Tepha Loza en su romance con Sergio Peña: “Conócelo un tantito más”

Samuel Suárez no dudó en enviarle un mensaje a Tepha Loza luego de que confirmara su relación sentimental con Sergio Peña mediante un tierno mensaje en redes sociales. De acuerdo al creador de Instarándula, la chica reality debe ir paso a paso con el seleccionado peruano, ya que la joven se ha mostrado muy ilusionada.

Mediante su cuenta de Instagram, el martes 26 de abril, la menor de las Loza llamó “Mi amor” al deportista. Ante ello, el popular ‘Samu’ se pronunció para aconsejar a la integrante de “Esto es guerra”.

“Raro que el sábado responda preguntas de su buzón (Tepha Loza), solamente cuatro, y las cuatro relacionadas al amor (...) El lunes (25 de abril) prácticamente en EEG lo oficializó y hoy ya se dicen: ‘Mi amor’ y ‘Te amo’. No que era con Lorena Celis. ¿Qué raro? (...) Yo no creo que esto tenga mucho tiempo, aguanta tu coche un poquito, conócelo un tantito más. (...) Para mí todo ocurrió el fin de semana” , señaló.

¿Exreportero imitó a Óscar del Portal?

El domingo 24 de abril, las seguidoras de Instarándula captaron a Óscar del Portal en el aeropuerto Jorge Chávez. El periodista deportivo quiso pasar desapercibido luciendo una capucha y lentes oscuros. En este caso, Samuel Suárez apareció en historias imitando el look del presentador de “América deportes”. “Entiende, es imposible que las ‘ratujas’ de ese tal Samu me reconozcan así. ¿No ves que a las justas se me ve la piel? Qué me van a reconocer, ya pasé la primera barra de seguridad y nadie se dio cuenta que era yo”, expresó.

Samuel Suárez comenta sobre ampay de Aldo Miyashiro

Luego de que saliera a la luz el ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, el instagrammer dio su opinión sobre las imágenes compartidas por Magaly Medina el pasado 19 de abril. Asimismo, Samuel Suárez aseguró que lo peor ha caído sobre la exreportera de “La banda del chino” porque fue separada del espacio “Click”. “Creo que nadie debería quedarse sin chamba por eso, pero miren cómo es el machismo: a las mujeres que pasaron por esto les dijeron ‘Chau’ y los hombres nada”, refirió.