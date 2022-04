Paul Arthurs, exguitarrista de Oasis, fue diagnosticado con cáncer de amígdalas: “Tomaré un descanso”

Una trágica noticia para los fanáticos de Oasis. El músico Paul Arthurs, quien acompañó al grupo británico de rock por nueve años, ha anunciado este martes 26 de abril que padece de cáncer de amígdalas, por lo que deberá retirarse de los escenarios temporalmente para tratar su enfermedad.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Arthurs, apodado como ‘Bonehead’, dio a conocer el lamentable hecho.

Mensaje de Paul Arthurs a sus fans

“ Les comunico que me tomaré un descanso de tocar por un tiempo. Me han diagnosticado un cáncer de amígdalas, pero la buena noticia es que es tratable y pronto empezaré un tratamiento ”, escribió “Los mantendré informados sobre cómo va todo, estoy disgustado por perderme los conciertos con Liam y la banda”, agregó en su publicación ‘Bonehead’.

El guitarrista de 56 años deseó a sus fans, antes de despedirse en su mensaje, que tengan un buen verano y que disfruten de los conciertos. “Hasta pronto”, expresó.

Paul Arthurs comunica su estado de salud a sus fans por Twitter. Foto: Twitter

Liam Gallagher le desea una pronta recuperación

Arthurs fue parte de la formación inicial de Oasis en 1991 y de emblemáticos discos como “Definitely Maybe” y “(What’s the Story) Morning Glory?”. Pese a haberse retirado del grupo en 1999, desde hace algunos años es parte de la banda de apoyo de Liam Gallagher, por lo que son grandes colegas y amigos.

A propósito del comunicado de ‘Bonehead’ mencionando la situación de su estado de salud, el hermano de Noel Gallagher le dedicó sentidas y cálidas palabras en sus redes sociales y le deseó una pronta recuperación.

“ Le envío mucho amor al único e inigualable ‘Bonehead’ y a su familia, le deseo una rápida recuperación. Todos estamos pensando en ti, estarás de vuelta antes de que puedas decirlo ”, dijo Gallagher en su cuenta de Twitter.

Liam Gallagher se pronuncia tras comunicado de Paul Arthurs. Foto: Twitter

Nuevo tema de Liam Gallagher

El británico Liam Gallagher, exOasis, publicó por medio de su canal de Youtube, el videoclip de su nueva canción “Better Days” otro adelanto del que será su próximo disco, C’mon You Know’, que será lanzado el próximo 27 de mayo.

El videoclip tiene una clara inspiración en el Concierto en la Azotea de The Beatles de enero de 1969. En el video, el guitarrista Paul Arthurs, más conocido como ‘Bonehead’, tiene aparición.