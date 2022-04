Familia de Néstor Villanueva habría culpado a Flor Polo por contagiarse de COVID-19

La gresca mediática entre Néstor Villanueva y Flor Polo continúa. Luego de que Susy Díaz, durante su estancia en “América hoy” el último 25 de abril, dijera que su hija tomaría acciones legales contra el cumbiambero por haberla maltratado psicológicamente, nuevas y alarmantes revelaciones sobre la expareja salieron a la luz.

Todo sucedió en la edición de “América hoy” de este 26 de abril. Esta vez, la mejor amiga de Flor Polo brindó una entrevista exclusiva al programa de América TV y relató los momentos de violencia emocional que la hija de Augusto Polo Campos habría vivido a causa de Néstor Villanueva.

La joven inició su relato contando que las discusiones entre la pareja fueron en aumento luego de que Flor y Néstor trajeran a casa a una perrita de nombre Bellota.

“Bellota fue la manzana de la discordia en muchas ocasiones”, señaló antes de contar una difícil situación de maltrato del cantante contra la hija de Susy Díaz. Pero esto fue todo, pues instantes después la confidente de Flor Polo recordó otro delicado episodio que vivió su amiga cuando contrajo COVID-19.

De acuerdo a las declaraciones de la mujer, la familia de Néstor Villanueva culpó a la empresaria de haberse contagiado de coronavirus y el cantante, en esas condiciones de salud, le exigía atender a sus parientes.

“Me decía: ‘He sentido humillaciones porque la familia de Néstor me echa la culpa de que yo he traído el covid. (Néstor) me manda a abrir la puerta, me manda a atender a su familia’”, contó la amiga de Flor.

Psicológa Lizbeth Cueva reprende a Néstor

Frente a las revelaciones de la joven, las conductoras de “América hoy” y la psicóloga invitada Lizbeth Cueva analizaron el caso y se dispusieron a comentarlo. La profesional de la salud cuestionó duramente al cantante por el maltrato psicológico al que habría sometido a su aún esposa frente a sus hijos, en orden con lo expresado por la amistad de Polo. Además, le envió a él una fuerte advertencia.