Mayra Couto dedica romántico rap a su novio: “Vi tu cara, caramelo, y dije acá hay boda sin velo”

Mayra Couto se encuentra atravesando un buen momento en el plano sentimental, ya que a inicios de noviembre de 2021 anunció que estaba comprometida. No obstante, desde aquel momento, no dio más detalles sobre quién era novio y solo lo ha mostrado escuetamente por fotos.

Tras revelar que muy pronto caminará por el altar, la conocida actriz peruana compartió una reciente publicación dedicada a su pareja. Ella utilizó algunos extractos de una canción de rap llamada “Quiero volverte a ver” de Al2 El Aldeano.

“¿Cama? Perdona no, yo estaba en una nube. No sé si te pasó, pero yo sentí que el cielo estaba dibujado en el olor de tu pelo. Vi tu cara, caramelo, y dije acá hay boda sin velo” , escribió Mayra Couto, quien actualmente reside en Colombia junto a su prometido.

Mayra Couto le dedica romántico rap a su novio. Foto: Mayra Couto/Instagram

Mayra Couto a su novio: “De tu mano, hasta el fin del mundo”

Desde que Mayra Couto hizo pública su relación —y a pesar de ocultar la identidad de su pareja—, no ha dejado de compartir mensajes de amor para el hombre que le robó el corazón.

“La aventura que nos espera se veía tan lejana y hoy está tocando nuestros pies. Ya estoy lista. De tu mano, hasta el fin del mundo. Confío y disfruto de tu existencia. Todo se trata de divertirnos y somos los mejores haciéndolo”, escribió en sus redes.

Mayra Couto dedica romántico mensaje a su pareja: “Pronto voy a estar contigo”. Foto: captura Instagram

¿Por qué Mayra Couto no presenta a su novio?

Mayra Couto explicó en sus redes que no expone a su actual pareja porque a él no le gustan las fotos. Por tal motivo, ella comparte algunas postales, pero no muestra el rostro de su novio.