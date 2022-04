Mario Hart y Korina Rivadeneira: ¿por qué su boda causó tanta polémica en 2017?

Korina Rivadeneira y Mario Hart se han convertido en una de las parejas más estables dentro de la farándula peruana luego de varios años juntos. En diversas ocasiones, ambos han declarado estar muy enamorados el uno del otro, más ahora que viven plenamente su etapa de padres mientras esperan la llegada de su segundo bebé.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el piloto y la modelo, pues, en 2017, ocuparon todos los titulares de medios de espectáculos al anunciar que se casarían en medio de un escándalo que protagonizó la también actriz con Migraciones. Conoce todo sobre la comentaba boda.

¿Cuándo se casaron?

Mario Hart y Korina Rivadeneira unieron su vida en matrimonio el 21 de abril de 2017, con una íntima ceremonia en la ciudad de Huaral, dos meses después de haber hecho oficial su relación. En ese entonces, la pareja recibió diversas críticas, pues se rumoreaba que el matrimonio fue una excusa para evitar que la venezolana fuera deportada.

Pese a que ambos ahora aseguran que su unión fue hecha por amor, en un principio, negaron haber llegado juntos al altar. “Eso es totalmente falso. Korina está solucionando sus temas de una manera independiente. Está todo encaminado y eso es totalmente falso. No tenemos planes de casarnos, no es para nada cierto”, declaró el corredor en su momento.

No obstante, luego de un arduo seguimiento a la pareja, se confirmó la noticia del matrimonio, al que habrían asistido familiares, amigos cercanos y compañeros del programa al que pertenecían.

Korina Rivadeneira y Mario Hart se casaron en abril del 2017. Foto: Instagram

¿Por qué causaron tanta polémica?

Korina Rivadeneira pasó por una difícil situación en 2017 tras ser advertida para que abandonara el país lo más pronto posible. Según las autoridades, la modelo habría presentado documentos falsos para permanecer en Perú y corría riesgo de ser deportada a Venezuela junto a su expareja Kraig Peña.

Aunque la exparticipante de “Esto es Habacilar” había confirmado que todos sus papeles estaban en regla, la inesperada boda con Hart alertó a sus detractores, quienes afirmaron que el matrimonio fue armado para que ella pueda seguir trabajando en el país y criticaron al piloto por aceptar casarse en esas condiciones.

En aquel momento, diversas fuentes hablaron sobre el tema y negaron que el matrimonio arreglara los problemas migratorios de la joven. “El matrimonio no invalida ni anula la orden de salida inmediata del país, dictada el 28 de febrero con ejecución inmediata”, señaló una fuente de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Mario Hart y Korina Rivadeneira se conocieron en el set de Esto es guerra. Foto: captura de América Televisión

La anulación del matrimonio

En noviembre del 2021, Rodrigo González hizo público el documento que invalidaba la unión civil entre Korina Rivadeneira y Mario Hart, la cual se llevó a cabo varios años atrás. Mediante sus historias de Instagram, el conductor reveló que el Juzgado Especializado de Familia de la Provincia de Huaral había anulado la ceremonia realizada en 2017.

El motivo por el cual no habría procedido el registro del matrimonio fue que la ex chica reality no presentó todos los documentos solicitados, entre ellos su partida de nacimiento.

“Se resuelve declarar fundada la pretensión interpuesta por la representante del Ministerio Público Fiscal Provincial, de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Huaral, respecto a la celebración del matrimonio contraído entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, por ante la Municipalidad Provincial de Huaral, y en consecuencia, nulo y sin efecto legal el matrimonio celebrado entre los mismos”, detalló la sentencia.