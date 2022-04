Maluma en Madame Tussauds: el cantante ya tiene su propia estatua de cera

El museo Madame Tussauds, ubicado en Orlando, cuenta ahora entre sus exhibiciones con una réplica del cantante Maluma. Durante la semana, la figura hecha de cera permanecerá en el Museo de Arte Moderno de Colombia, luego será trasladada al estadio Girardot para su próximo concierto y, finalmente, será devuelta a la tierra estadounidense para que el público pueda visitarla a partir de mayo.

“Bebé, hoy estamos 2 x 1. Primera vez en la historia del museo Madame Tussauds que traen una figura a Sudamérica, específicamente a Colombia. ¡Pa’ la cultura, parceros!” , fue la descripción que compartió el artista junto con un video en el que se puede apreciar la calidad de la obra.

¿Qué dijo Maluma?

“He sido fanático de Madame Tussauds toda mi vida. He ido a los museos y me he tomado fotos con la mayoría de las figuras. Ahora, estar al lado de los más grandes representa algo muy bonito para mi carrera. Jamás pensé que esto me iba a pasar. Es algo surreal que me hagan una figura de cera, que hagan otro Juan Luis, otro Maluma ”, señaló el intérprete de “Felices los 4″ durante el evento y resaltó así su satisfacción frente a la obra cuya elaboración estuvo a cargo de 20 artistas.

“Esto (la figura) para mí es un logro enorme. Es celebrar mis 10 años de carrera ahora que viene el concierto más importante de mi vida”, agregó.

Maluma y el concierto más importante de su carrera

Este evento sucede días previos a uno de los conciertos más esperados de su trayectoria: un espectáculo en el Estadio de Fútbol Atanasio Girardot de su ciudad natal, Medellín.

“Estoy muy emocionado porque siempre soñé con esto, realmente, desde que comencé mi carrera”, dijo Maluma a The Associated Press. “Me llena de adrenalina, me llena de nervios, porque estar montado ahí y ver a mi familia, ver a mis amigos con los que yo crecí, ver a mi gente… es muy emocionante. Yo creo que es el sueño de cualquier artista presentarse en su ciudad”.

Pese a que no reveló nombres, confirmó que tiene invitados “del más alto calibre, mis artistas soñados”, concluyó.