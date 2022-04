Magaly tras las disculpas de Tomás Ángulo a Melissa: “Parece Ethel hablando”

Magaly Medina se pronunció sobre el reaccionar de los conductores del programa “En boca de todos” luego de invitar a Melissa Paredes al set el día 25 de abril. Como se recuerda, la actriz fue separada de aquella casa televisora tras descubrirse el ‘ampay’ con Anthony Aranda.

La popular ‘Urraca’ se refirió especialmente al psicólogo de Chollywood, Tomás Ángulo, por disculparse con la actriz de “Ojitos hechiceros”.

“A Tomás lo veo patéticamente pedirle disculpas a Melissa por haberla ofendido, ¿en qué momento? Tomás, las opiniones que uno tiene, uno las mantiene. Hay que tener los pantalones bien puestos para, cara a cara, decirles a las personas (...) Tomás, ¿qué pasó con ese carácter y esos conocimientos? Parece la Ethel hablando”, expresó Magaly.

“Sabes, como profesional y persona, que no se destruye nada que no esté ya destruido. Y que las personas tenemos que hacernos cargo de las decisiones que tomamos en la vida y debiste ser más profesional y aclararle a Melissa en vez de arrodillarte, en el sentido figurado, y pedirle disculpas. Qué feo, está bien que te hayan dado un trabajo remunerado en América TV, pero otra cosa es tirarse al piso. Uno nunca tiene que ir por la vida disculpándose por lo que piensa, Tomás Angulo”, agregó.

Melissa Paredes increpó a Tomás Ángulo por haberla insultado

La modelo Melissa Paredes aprovechó su visita a “En boca de todos” para referirse a quienes hablaron mal de ella el año pasado. Uno de ellos fue Tomás Ángulo, quien trabaja actualmente en el programa como especialista.

“En su momento, usted me señaló de una manera tan fea, de decirme bandida para abajo y decirme que deberían quitarme a mi hija, usted no sabe (...) Soy muy fuerte, porque estoy parada aquí a pesar del cargamontón que me hicieron”, aseveró Melissa Paredes.

Rápidamente, el psicólogo comenzó a disculparse. “Te quería pedir (disculpas) de corazón a corazón. La palabra ‘bandida’ tiene muchas acepciones, si esta palabra te molestó, te pido disculpas públicamente. Somos personas públicas y cada programa tiene diferentes formatos. Te pido disculpas nuevamente y no quiero que te vayas con la idea de que Tomás Ángulo es mala leche o que te calificó mal”.

Tomás Ángulo no se arrepiente de haberle pedido disculpas a Melissa Paredes

El último 25 de abril, Tomás Ángulo realizó una publicación en su cuenta de Instagram, momentos después de que Magaly lo criticara, para reafirmar su posición sobre sus disculpas con Melissa Paredes. El psicólogo afirmó que “pedir disculpas no es una debilidad”.

Tomás Angulo comparte con Melissa Paredes en el set de "En boca de todos". Foto: Tomás Angulo/ Instagram