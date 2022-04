Magaly indignada con agresión a taxista por seguridad de Omar Macchi al confundirlo con ‘urraco’

Magaly Medina sorprendió durante su último programa, el 25 de abril, al revelar cómo un taxista fue agredido por la seguridad del empresario Omar Macchi en los exteriores de un reconocido centro comercial en la madrugada, solo por confundirlo con uno de los ‘urracos’ de la conductora.

El hecho habría ocurrido el último 9 de abril y, tras realizar la denuncia respectiva, el afectado, identificado como Christian Cabrera, no obtuvo respuesta. Hasta el momento, la comisaria no se ha comunicado con él, por ello decidió acudir a las cámaras de “Magaly TV, la firme”; sin embargo, la conductora reveló que él mismo les envió una carta notarial para que no se difundan la entrevista y las imágenes.

El taxista agredido envió una carta notarial a Magaly Medina. Foto: Magaly TV/YouTube

¿Qué dijo Magaly Medina al respecto?

“Yo tengo que ponderar por encima de esta carta notarial la salud e integridad física de mis ‘urracos’ y de mis investigadores. Este taxista se acercó a nosotros. Además, ha puesto una denuncia en la comisaria y fue a ampliarla, fue al Centro Comercial Larcomar el fin de semana y fue agredido por los miembros de seguridad del empresario Omar Macchi porque lo confundieron con uno de mis ‘urracos’, le dijeron: ‘Tú eres un reportero de Magaly, nos estás grabando’, y emprendieron a golpes contra él”, reveló Magaly Medina.

Para salvaguardar a sus trabajadores, Magaly Medina expuso el caso. “Debido a que esta actitud pone en peligro a mis ‘urracos’ y mis investigadores, yo pondré esta nota porque para mí, primero está la integridad de los reporteros que trabajan conmigo, que se exponen diariamente a hacer la labor de paparazzi”.

Asimismo, recalcó que el trabajo que realizan es legal. “Esta no es una labor delincuencial, es una labor que se hace, que los paparazzi hacen en el mundo entero” , añadió la también empresaria.

Magaly Medina reveló que Omar Macchi logró corromper a uno de sus ‘urracos’

En otro momento, la presentadora de espectáculos se preocupó por el nivel de agresividad que tuvo la seguridad del ‘Rey de los casinos’ con el taxista. Medina creyó que Omar Macchi tomaba sus comentarios de forma deportiva. Además, le dijo que si quiere que dejen de ‘ampayarlo’, entonces deje de salir con gente mediática.