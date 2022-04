Magaly critica a Óscar del Portal tras reencontrarse con su familia: “Él la sacó fácil”

Fuerte y claro. Magaly Medina criticó a Óscar del Portal luego de viajar a Punta Cana para reencontrarse con su esposa e hijos después de su ampay con Fiorella Méndez. La presentadora aseguró que el periodista deportivo no tuvo problemas con Vanessa Químper, ya que lo habría perdonado, tras la difusión de unas imágenes en compañía de Méndez, Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz en su departamento.

Días después del ‘ampay’, seguidores de la presentadora compartieron un video con “Magaly TV, la firme”, el cual fue difundido el día lunes 25 de abril, en el que se ve al conductor de “América deportes” al lado de su esposa en República Dominicana.

“Cada matrimonio es un mundo diferente, él la sacó fácil. Ahí lo vemos con su esposa como si nada hubiera pasado. Aunque no haya imágenes, yo creo que los indicios eran más que suficientes; además, una mujer se da cuenta cuando un hombre está mintiendo. Las razones por las que esta señora quiere salvar su matrimonio es cosa de ellos y nosotros no podemos juzgar. Por eso decimos que la sacó fácil, porque esta señora no escuchó que nosotros no seguíamos a Miyashiro, sino que del Portal salía con Fiorella Méndez”, comentó.

Conductora critica disculpas de Tomás Angulo

Las disculpas públicas que le pidió Tomás Angulo a Melissa Paredes durante el programa “En boca de todos” del lunes 25 de abril fueron criticadas por la esposa de Alfredo Zambrano. Magaly Medina aseguró que el terapeuta protagonizó un momento patético en el magazine de América TV. “Uno nunca tiene que ir por la vida pidiendo disculpas por lo que piensa. Las opiniones hay que mantenerlas”, señaló.

Magaly Medina comenta reaparición de Érika Villalobos

Tras asistir a un evento junto a sus amigos días después de que se difundiera el ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, Érika Villalobos recibió el respaldo de Magaly Medina. De acuerdo a la conductora de espectáculos, la actriz atraviesa por un momento triste. “No se le ve con brillo en los ojos, se la ve pensativa. Debe estar atravesando momentos terribles. Tiene la mirada perdida en el infinito. Es una mujer que acaba de atravesar un golpe terrible, una gran decepción. Pero, además, la vergüenza y humillación que le han hecho pasar”, acotó.