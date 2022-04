Liam Gallagher asegura que hacer música en una banda le gusta más que cantar canciones compuestas por otros para él. El músico inglés, que hace poco entrenó su nuevo disco “C’mon you know”, emocionó a los fanáticos de Oasis al decir que disfruta más la experiencia de trabajar en equipo al momento de componer temas.

Liam Gallagher sobre componer música en solitario: “Es muy aburrido”

En una reciente entrevista con la revista MOJO, Liam Gallagher reveló que trabajar con canciones escritas para él por otros músicos no es una actividad que disfrute mucho. Si bien el líder de Oasis se siente agradecido por los seis años que lleva en su carrera como solista, le gustaría volver a trabajar en equipo.

Portada de la última entrevista que ha concedido Liam Gallagher tras revelar que sufre de artritis. Foto: MOJO

“Para ser justos, es muy aburrido. No es lo que debe ser”, comentó el músico. Más adelante, el artista señaló que lo positivo de trabajar en solitario es el recibimiento de su arte por el público y cómo sus seguidores le dan significados profundos a sus producciones:

“Estoy feliz de que otras personas se adentren en ellos, saquen su pala, pero para mí una canción es una canción. No lo pienso demasiado. Si suena bien y yo sueno bien cuando la canto, entonces está bien para mí. Si suena forzado, me la jodo. Sé que mucha gente quiere esa mierda de muso, pero no estoy interesado”, expresó.

Liam Gallagher reveló que sufre de artritis

Liam Gallagher se comunicó con el portal The Sun para informar sobre su situación médica. Fiel a su estilo, el cantante señaló que sufre una seria enfermedad pero no permitirá que esto le quite su característico humor. “Tengo artritis, muy mala. Fui a que me revisaran, y mis huesos están machacados. La señora decía: ‘Oh, es posible que necesite una operación de cadera, un reemplazo’”, informó.

Más adelante, el músico inglés afirmó que prefiere quedarse en una silla de ruedas bajo el cuidado de su pareja: “Creo que preferiría simplemente sentir dolor, lo cual es ridículo, obviamente. Lo sé. No voy a arruinarlo con mi cadera rota, gracias. Preferiría estar en una silla de ruedas, con Debbie empujándome, como en Little Britain”.