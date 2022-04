Jessica Newton fue la invitada especial de la última edición de “Amor y fuego” y se animó a hablar de todo en su visita. Cuando Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron sobre la dinámica que se sigue para elegir a la ganadora del concurso Miss Perú, la organizadora sorprendió al aclarar que ella no toma la decisión final y que Yely Rivera no fue su candidata elegida.

Jessica Newton: Yo tengo mi punto de vista y lo expongo

Jessica Newton fue consultada por ‘Peluchín’ y Gigi Mitre sobre las polémicas alrededor del resultado que tuvo Miss Perú La Pre, en las que algunas jóvenes concursantes denunciaron preferencias hacia las ganadoras.

En ese momento, la conductora le consultó cómo es el procedimiento para decidir quiénes son las ganadoras con el jurado. “Yo tengo mi punto de vista y se los expongo (al jurado). Si pueden remar en esa dirección, sería más fácil para mí”, señaló la organizadora del certamen. “Pero es que siempre gana tu favorita”, dijo inmediatamente el presentador. No obstante, Newton lo negó.

Es ahí que la examiga de Magaly Medina reveló que ella deseaba que Camila Escribens, participante del Miss Perú 2021, ganara tal edición. Sin embargo, la reina ganadora fue Yely Rivera.

Jessica Newton también habló sobre Magaly Medina

Posterior al tema del Miss Perú, Jessica Newton fue consultada por la relación que mantiene con Magaly Medina después de que la conductora y la exreina de belleza protagonizaran una serie de acusaciones, en las que aseguraban que su amistad llegaba a su fin.

No obstante, la organizadora del Miss Perú afirma que no siente rencor por la presentadora de “Magaly tv, la firme” y que valora los buenos momentos que pasaron juntas: “Con ella, he pasado momentos maravillosos. El tiempo que compartimos fue magnífico. Magaly es una mujer divertida y a la que he llegado a querer”.