Gianella Marquina comparte sus calificaciones universitarias: “Amo lo que hago”

Gianella Marquina compartió con sus seguidores de las redes sociales su emoción luego de recibir sus calificaciones de la universidad. Como se recuerda, en febrero de 2022, la hija de Melissa Klug reveló que se encontraba a punto de terminar la carrera de derecho; además, contó cómo su rutina diaria ha cambiado tras iniciar sus prácticas profesionales.

Mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió una fotografía con sus buenas calificaciones en cada uno de los cursos que ha llevado en la universidad.

Asimismo, en la imagen publicada por la hija mayor de ‘La blanca de Chucuito’ escribió un mensaje en el que resalta su felicidad por los resultados positivos. “Qué hermoso. Por eso, amo lo que hago” , comentó.

Calificaciones de Gianella Marquina. Foto: Gianella Marquina/Instagram.

Influencer internada en clínica por intoxicación

La joven preocupó a sus seguidores con un pequeño video, en el que se le aprecia en una cama hospitalaria y una vía endovenosa. En un momento, Gianella Marquina contó que había sufrido una terrible intoxicación previo al encuentro deportivo entre Perú y Uruguay, el pasado 24 de marzo. “Solo a mí me pasan estas cosas justo cuando Perú está por jugar. Me muero”, relató mientras era atendida por el personal médico.

Gianella Marquina revela detalles de su primer trabajo

La hija mayor de Melissa Klug sorprendió a los cibernautas al anunciar que estaba en camino a una entrevista laboral. Tras su revelación en sus redes sociales, los seguidores felicitaron a la futura abogada por su primer trabajo. Por eso, Gianella Marquina se animó a contar de cómo fue es su experiencia ejerciendo la carrera de derecho. “Ahora me divido en 20.000 partes, pero todo se puede”, inició. “Es un giro de 360° para mí, pero me encanta. Me encanta. No me quejo para nada porque me fascina mi trabajo. Lo amo”, agregó.