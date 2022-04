Falta poco. Christian Domínguez cuenta los días para divorciarse de Tania Ríos, ya que por este motivo no le propone matrimonio a su actual pareja, Pamela Franco. En la edición de “América hoy”, del martes 26 de abril, el cumbiambero sorprendió a sus compañeros de trabajo con una reveladora noticia.

Durante una de las secuencias del magacín, Ethel Pozo dio detalles de cómo sería su boda con Julián Alexander. Mientras la conductora comentaba sobre los vestidos de novia, Janet Barboza cuestionó al líder de Gran orquesta internacional por el día de su futura boda con la cantante. “¿Christian, cuándo te casas con Pamela”, preguntó.

De inmediato, el también actor hizo mención del por qué su felicidad. “Estoy más que contento, porque recién me han dicho que en 30 días debería salir mi divorcio , me dice mi abogado. (...) El primero me caso (risas). La verdad que no tenemos una fecha (para casarse con Pamela Franco), pero sería algo bonito, algo de ensueño con un especialista”, indicó.

Cumbiambero molesto por las burlas contra Aldo Miyashiro

El también actor se pronunció sobre los ataques recibidos luego de comentar sobre la infidelidad de Aldo Miyashiro. Asimismo, Christian Domínguez aprovechó las cámaras de “En boca de todos” para expresar su molestia por las burlas en contra del presentador de “La banda del chino”. “No tengo nada que opinar, pero a mí me incomoda la mofa, que la gente goce con el dolor ajeno. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, y no podemos juzgar. Yo no tengo por qué juzgarlo y me da mucha pena porque la gente se regocija”, aseveró.

Christian Domínguez comenta sobre la expareja de Pamela Franco

El romance que mantuvo la líder de Puro Sentimiento con Marco ‘Chemo’ Ruiz, al parecer, no afecta en nada a Christian Domínguez, pues para “Estas en todas”, del sábado 23 de abril, aseguró que no tiene problemas con el tema porque todos tienen un pasado. “No, imagínate, ¿por qué me va a incomodar? (...) Todos tenemos un pasado, en mi tiempo no fue. Yo creo que recién nacía, por no decir que fue hace muchos años”, aseveró.