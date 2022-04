Aldo Miyashiro se encuentra en el ojo de la tormenta tras haberle sido infiel a su esposa, Érika Villalobos, con la reportera Fiorella Retiz en el departamento del comentarista deportivo Óscar del Portal.

Como se recuerda, tras el ampay emitido por el programa de Magaly Medina, el también productor anunció su retiro temporal de la conducción de “La banda del Chino” debido a la polémica en la que se involucró.

A pesar de estar alejado de las pantallas, él volvió a las redes sociales y sorprendió a sus seguidores al anunciar un sorteo de entradas para los conciertos de Rauw Alejandro, Myriam Hernández y Yuri.

“Serán tres afortunados ganadores de este gran sorteo exclusivo para los ‘Calichinos’. Hazte colaborador hasta el día 30 de abril y ten la oportunidad de ganar una entrada doble para el concierto de Rauw Alejandro o dos entradas dobles para Myriam Hernández y Yuri”, escribió Aldo Miyashiro en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, los seguidores del conductor hicieron caso omiso al sorteo y le pidieron que organice una “pichanga”.

Hacen sorteo en página oficial de Aldo Miyashiro tras ampay y la gente pide pichanga. Foto: captura/Facebook Aldo Miyashiro

Aldo Miyashiro le pide perdón a Érika Villalobos

Tras ser captado siéndole infiel a Érika Villalobos con la conductora Fiorella Retiz, Aldo Miyashiro pidió perdón a su aún esposa por el daño que le ha causado.

“Cometí un error que me va a costar toda la vida. Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Érika porque traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, dijo en su programa “La banda del Chino”.

Érika Villalobos y su motivador mensaje tras infidelidad de Aldo Miyashiro

Érika Villalobos reapareció en un evento público organizado por su amiga Denisse Dibós tras el ampay de Aldo Miyashiro. En las imágenes compartidas en redes sociales, la actriz se lució feliz y hasta se animó a dar un breve discurso. “Nos vamos todos para arriba porque Preludio cumple 25 años y Denisse se ha sacado la miércoles por esto. Todos nos vamos para arriba, siempre todo para arriba, un abrazo. Quiero saludar a mis hijos, que son lo máximo”, dijo.