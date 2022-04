Yaco Eskenazi asiste en muletas a sus terapias de rehabilitación tras operación

¡Lento pero seguro! Yaco Eskenazi es un chico reality que preocupó a sus seguidores durante el último fin de semana, luego de que anunciara que se sometería a una operación a la rodilla el pasado 23 de abril. Esta noticia la dio a conocer a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde detalló dicha intervención.

¿Cómo anunció Yaco Eskenazi su operación?

El conductor Yaco Eskenazi compartió una fotografía de él en la camilla de la clínica donde se intervino y en la leyenda señaló: “Mi rodilla izquierda no aguantó más y es necesario una intervención. Ya no tengo menisco externo, casi no me queda cartílago y tengo el cruzado anterior roto al 70% . Así que no queda otra”.

Publicación de Yaco Eskenazi. Foto: Yaco Eskenazi/Instagram

El chico reality fue futbolista en algunos clubes peruanos en la capital, pero tuvo abandonar su sueño por sufrir una lesión en la cabeza. Sin embargo, su pasión por la pelota continúa vigente. Es por ello que habló acerca de su regreso a las canchas: “Ya les iré contando para que me acompañen en este proceso porque sí o sí volveré a hacer lo que más me gusta. El camino será largo y difícil, pero la pasión por algo que amas es más fuerte que cualquier obstáculo ”.

¿Cómo se va recuperando Yaco Eskenazi?

Al día siguiente de la intervención, su esposa Natalie Vértiz compartió un video del exfutbolista Yaco Eskenazi ya en su casa y en compañía de su familia, que es la clave fundamental para su recuperación.

En sus recientes historias, el influencer compartió cómo asistía a sus terapias de rehabilitación caminando y apoyado de unas muletas.

En el primer video muestra sus pasos y en el segundo se puede ver al terapeuta masajeando su rodilla con una máquina.