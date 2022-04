Rodrigo González critica a Vania Bludau tras mensaje contra Mario Irivarren

Rodrigo González analizó el mensaje de Vania Bludau contra Mario Irivarren durante su programa “Amor y fuego” de este lunes 25 de abril. La influencer, el pasado 23 de abril, compartió en redes sociales que el fin de su relación con el ex chico reality no fue de mutuo acuerdo; sin embargo, no mencionó por qué se terminó su romance.

En un inicio, el conductor dejó entrever que la modelo busca desprestigiar a su expareja. “¿Es acaso Mario una persona que ha ocultado por mucho tiempo su verdadera personalidad o es Vania quien está tratando de valerse de lo que sea para desprestigiar a Mario?” , expresó.

En esa misma línea, el compañero de Gigi Mitre criticó a Bludau por sus mensajes e indirectas contra el modelo. “¿Por qué no hablas? ¿Vas a vender un libro tú también al igual que (Mónica) Cabrejos? ¿Cuándo lo vas a decir? ¿Estás esperando al mejor postor? Ivana solo dijo que su relación fue tóxica, pero lo que tú estás dejando entrever dista de eso”, señaló.

Conductor comenta ampay de Karen Dejo

El pasado 18 de abril, el programa de Magaly Medina compartió un video en el que se ve a Karen Dejo salir con dos personas durante el feriado largo de Semana Santa. El ampay no fue del agrado de la modelo, ya que arremetió contra la presentadora de espectáculos y aseguró que está analizando la posibilidad de demandarla por denigrarla como mujer. Sin embargo, Rodrigo González salió a defender el trabajo del equipo de la ‘Urraca’. “No puedes aprovechar la coyuntura de la victimización para decir que están mintiendo. Lo que quiere Karen es dejarla (a Magaly Medina) como mentirosa (…). Las imágenes son claras”, mencionó.

Rodrigo González asegura que Luciana Fuster está muy enamorada

Los presentadores de “Amor y fuego” compararon las parejas de la farándula local. Algunas de las relaciones más comentadas son la de Luciana Fuster con Patricio Parodi y la de Flavia Laos con Austin Palao. En esta ocasión, el popular ‘Peluchín’ reveló que, entre las modelos, ve más enamorada a la integrante de “Esto es guerra”. “Yo sí creo que a Luciana le gusta más el ‘Pato’ de lo que a Flavia le gusta Austin. Así como te acuerdas cuando al principio Flavia se moría por el ‘Pato’, Luciana está en esa etapa”, indicó.