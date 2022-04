¿Por qué Karol G se negó a cantar con Becky G “Sin pijama”?

Karol G reveló un suceso —hasta ahora— desconocido. Resulta que en 2018, año en que fue lanzado el tema “Sin pijama” de Becky G y Natti Natasha, la ‘bichota’ fue la primera persona contactada para colaborar con la canción.

En una entrevista con el portal “La música”, Karol G admitió que la letra de “Sin pijama” no iba en sintonía con su cosmovisión y autoría musical de entonces. Incluso, dijo que grabó algunos pasajes del tema, pero de repente decidió irse del proyecto. “Yo grabé mi parte, pero pasó que en la canción hay cosas con las que no concuerdo. Además, cuando yo saco una canción, me gusta decir que la siento, que es lo mío y es lo que yo soy”, dijo la ‘bichota’.

El padre de Karol G, Guillermo Giraldo, contó en “Suelta la sopa” que para esa fecha su hija producía música muy ‘rosita’, como se conoce a los temas tradicionales en la industria. “Luego del éxito de ‘Sin pijama’, Karol y yo tuvimos una conversación y pensamos que lo mejor era cambiar y atreverse, pensando además en lo que estaba pasando en la calle, en lo que le gusta a la gente (...) ella tenía que atreverse”, añadió el progenitor.

¿Qué frases incomodaron a Karol G de “Sin pijama”?

Para ser más precisos, a la ‘bichota’ le incomodó el coro de “Sin pijama”. Ella contó en conversación con el medio antes mencionado que la parte principal de la canción “decía eso, que íbamos a fumar marihuana sin pijama y yo decía ‘no, yo canto eso y a mí no me lo cree nadie’. Yo le dije a Becky: si tú no fumas marihuana, yo tampoco, entonces, ¿para qué lo vamos a cantar en una canción?”.