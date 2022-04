Pamela Franco a Christian por opinar sobre infidelidad de Miyashiro: “Sabe lo que debe doler”

Pamela Franco se pronunció sobre las declaraciones de Christian Domínguez luego de conocerse la infidelidad de Aldo Miyashiro. El conductor de “América hoy” recibió una ola de críticas por opinar sobre el ampay del presentador de “La banda del chino” con la reportera Fiorella Retiz. Tras ello, la cumbiambera aseguró que su pareja es libre de tocar cualquier tema a pesar de sus errores.

La líder de Puro Sentimiento declaró para “Amor y fuego” de este lunes 25 de abril, donde aseguró que el cantante también ha cometido sus errores. “El hecho de que uno se haya equivocado en algún momento de su vida no significa que no pueda dar un comentario. Ante un error, uno aprende. Yo respeto el comentario de Christian y de todas las personas, yo considero que, por lo que le ha pasado, no pueda hablar. Nadie es una perita de dulce, nadie es un santo o una santa. Él es una persona normal”, mencionó.

Asimismo, reveló que el protagonista de “Mi amor, el wachimán” sabe lo que duele porque ha vivido una experiencia similar. “Por experiencia propia, de repente por algún error que haya cometido antes, sabe o ha vivido eso en carne propia. Entonces, sabe lo que debe doler” , indicó.

¿Cantante perdonaría infidelidad de actor?

La pareja está a punto de cumplir tres años de relación sentimental, por lo que varios presentadores de televisión quisieron saber si Pamela Franco estaría dispuesta a perdonar infidelidad de Christian Domínguez. “Yo lo perdonaría a él, pero como me amo a mí no podría estar con él. El hecho de perdonarlo no significa estar juntos, igual él conmigo, porque la infidelidad puede ser de los dos lados”, señaló para “Magaly TV, la firme”.

Pamela Franco molesta con Christian Domínguez por Isabel Acevedo

Durante su visita a “América hoy”, Pamela Franco contó cuál fue su reacción cuando Christian Domínguez habló de su romance con Isabel Acevedo. “No durmió en el sillón, no ha sido para tanto, pero sí ha tenido su jalón de orejas (...) Él siempre ha evitado tocar temas que ya no vienen al caso. En ese momento, cuando Janet le hizo la pregunta, pensé que lo evitaría y me sorprendió. Me dio sus motivos, pero también le expliqué que son otros momentos y hay que pensar en otras personas”, aseveró.