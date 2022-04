Óscar del Portal y Vanessa Químper se habrían reconciliado tras ampay, según “Amor y fuego”

Le habría dado otra oportunidad. Los nombres Óscar del Portal y Vanessa Químper continúan acaparando los titulares de la prensa de espectáculos. El popular periodista reapareció tras su ampay con Fiorella Méndez y se dejó ver en el aeropuerto Jorge Chávez, instantes previos de enrumbarse hacia Punta Cana, donde se encontraría con la madre de sus hijos.

En un inicio, el comunicador quiso ocultar su identidad portando capucha, lentes oscuros y una gorra, pero su intento no le sirvió de mucho, ya que fue puesto al descubierto por el público.

Productor dice que Óscar y Vanessa siguen juntos

La edición de “Amor y fuego” de este 25 de abril trajo actualizaciones sobre la relación del comentarista deportivo y su esposa. De acuerdo con la información que brindó el espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre, Vanessa Químper no se habría impresionado con las polémicas imágenes de Méndez y Del Portal, por lo que habría decidido perdonarlo.

Fue el productor Renzo Madrid quien lanzó la ‘bomba’ en vivo, lo que generó gran sorpresa en ‘Peluchín’ y Gigi.

“Ella ya lo perdonó y no estaría embarazada”, reveló Madrid. En seguida, Rodrigo repitió sus palabras.

“¿Estás seguro? Es el dato del ‘Cabezón’ (Renzo Madrid). Él me sopla al aire y yo suelto el dato. Yo creo lo que me dices, ¿pero que lo ha perdonado? ¿Sí?”, agregó González.

‘Samu’ se burla de Del Portal por tratar de ocultarse en aeropuerto

El periodista Samuel Suárez no pudo dejar pasar por alto el look que mostró Óscar del Portal cuando se encontraba esperando su vuelo hacia Punta Cana en el aeropuerto Jorge Chávez.

‘Samu′ aprovechó la incidencia para bromear al respecto y recrear la escena del conductor de televisión tratando de pasar desapercibido. “Entiende, es imposible que las ‘ratujas’ de ese tal ‘Samu’ me reconozcan así. ¿No ves que a las justas se me ve piel?… Qué me van a reconocer, ya pasé la primera barra de seguridad y nadie se dio cuenta que era yo”, señaló el comunicador con evidente sarcasmo.