Néstor afirma que costeó nacimiento de sus hijos y Susy Díaz le recuerda: “Magaly pagó el parto”

El mediático enfrentamiento entre Flor Polo y Néstor Villanueva continúa luego de que el cumbiambero no asistiera a la reunión de conciliación en Miraflores, donde la hija de Susy Díaz lo estuvo esperando por una hora. Ahora, el cantante volvió a encontrarse en el ojo de la tormenta luego de hacer una afirmación sobre su rol como padre.

Todo sucedió la mañana de este 25 de abril en “América hoy”. El espacio tuvo como invitada a la exvedette Susy Díaz y a propósito de su estancia en el programa, se compartieron en pantalla los chats que Néstor Villanueva habría sostenido con la producción del programa.

Susy cuestiona afirmaciones de Néstor y las desmiente

En su mensaje, el músico afirmaba que siempre se ha mantenido al pendiente de sus hijos y que ha cubierto los gastos de sus pequeños; entre ellos, haber pagado el parto que los trajo al mundo. “Siempre me he preocupado por mis hijos, siempre, desde que nacieron. Yo pagué el parto, no es un favor, es mi responsabilidad como papá”.

Ante estos comentarios, Susy Díaz tomó la palabra para desmentir su descargo y le recordó que él no fue quién cubrió con ese gasto. “ No, lo pagó Magaly, hicieron el reality. No mentirás, el castigo divino tendrás ”, expresó la excongresista.

Brunella le consultó a Susy si estaba segura de sus afirmaciones, pues eran bastante delicadas. “Ahí están en YouTube. Busquen”, agregó la figura de TV.

Como se recuerda, en el 2011, el programa “Magaly TV” emitió un reality del embarazo de Flor Polo. Medina tuvo la exclusiva de la dulce espera de la hija mujer de la primogénita de Susy Díaz.

Flor estaría alistando demanda a Néstor por violencia psicológica

Durante su estancia en “América hoy”, Susy Díaz dio a conocer que Flor Polo se decidió por demandar a su expareja Néstor Villanueva por maltrato psicológico.

La también actriz confesó que, en un inicio, ella se opuso a la idea de que la expareja se enfrente cara a cara en los tribunales, pero ahora apoya la decisión de su hija, pues las constantes declaraciones de Néstor a los medios continúan perjudicando a su familia.