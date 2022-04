Melissa Paredes niega versión de Janet Barboza sobre su salida de “América hoy”

¿Quién miente y quién dice la verdad? Melissa Paredes salió de la conducción de “América hoy” tras un ampay con su exbailarín Anthony Aranda, mientras aún continuaba casada con el padre de su hija, Rodrigo Cuba. El hecho conmocionó a más de uno en el espectáculo peruano debido a que ella y su exesposo contaban versiones distintas de lo acontecido.

El alejamiento de la pareja se ha recordado porque el también conductor de “La banda del Chino”, Aldo Miyashiro, se ha visto envuelto en una polémica tras la difusión de unas imágenes similares, con la diferencia de que a él nadie lo retiró abruptamente de su lugar de trabajo y, por el contrario, fue él quien salió a hablar y contó que se alejaría por un tiempo de su programa televisivo por voluntad propia. Ante ello, muchos se han cuestionado el porqué de la diferencia de trato entre uno y otro.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre la salida de Melissa Paredes?

Luego de toda esa especulación, la presentadora de televisión Janet Barboza aprovechó el espacio en “América hoy” del pasado 22 de abril para aclarar cuál fue la razón —según su versión de los hechos— por la que la producción optó por no volver a traer a las pantallas a la actriz Melissa Paredes.

En ese sentido, aseguró: “Melissa Paredes no fue separada por las imágenes que ustedes vieron. A ella se le dieron tres semanas de licencia y ella tendría que haber regresado a conducir con nosotras, hasta que ella arregle sus cosas; sin embargo, lo que sí tenía claro GV Producciones era que no se iba a aceptar que ella continuara una relación con Anthony Aranda. (...) Porque ella iba a regresar a “América hoy” siempre y cuando, evidentemente, siga sola, pero no. No pasó. Ella eligió a Anthony Aranda”.

¿Qué respondió Melissa Paredes?

Ante ello, las cámaras de “Amor y fuego” no dejaron pasar este suceso de manera desapercibida y aprovecharon en buscar a Melissa Paredes para interrogarla sobre lo dicho por su excompañera de trabajo, Janet Barboza. En ese contexto, la modelo manifestó que nada de lo dicho era verdad.

“Le mando un beso y todo es totalmente falso”, fueron sus palabras exactas. No obstante, eso es todo lo que se muestra en el video avance de lo que será el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre del 25 de abril. Al parecer, ahí se mostrarán más detalles de lo que comentó.