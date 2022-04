‘Florcita’ tomará acciones legales contra programas que hablen de sus hijos: “No lo voy a tolerar”

¡No lo soporta más! Flor Polo anunció que demandará a todos los programas televisivos que mencionen a sus hijos. A través de un comunicado al público, señaló que tomará acciones legales contra las personas, espacios y productores que usen el nombre de ambos niños para sus producciones.

El anuncio se difundió minutos después de la emisión de “América hoy”, donde hablaron sobre el comportamiento de Adriano, su hijo mayor, y sobre la relación que tiene con su padre Néstor Villanueva.

Flor Polo advierte a programa de TV

Flor Polo dejó en claro que no permitirá que sus hijos sean tema de conversación pública. En el mensaje difundido por sus representantes aseguró que iniciará procesos legales contra quienes se atrevan a mencionarlos.

“No voy a tolerar que se toque el nombre de mis niños públicamente porque prevalecen sus derechos como menores de edad y porque esta situación, que es dura también para mi familia, les afecta mucho más”, se lee en la publicación.

Además, lamentó que Néstor Villanueva haya enviado videos y grabaciones de los pequeños niños a diversos programas, hecho que se mencionó este lunes 25 de abril en “América hoy”.

“Tengo pleno conocimiento a través de terceros que mi esposo Néstor Villanueva viene mostrando a miembros de producción de programas de TV grabaciones de mis niños. No lo voy a tolerar y por este motivo voy a proceder legalmente denunciando por maltrato psicológico a las personas que resulten responsables de este hecho ”, agregó en su comunicado.

Flor Polo demandará a programas de TV por mencionar a sus hijos. Foto: captura Instagram

No se alejará de la TV

Aunque aseguró no querer seguir hablando de su divorcio, indicó que cumplirá con sus compromisos televisivos a pesar de la situación que vive con Néstor Villanueva. Sin embargo, recalcó que no tocará ningún tema concerniente a sus dos hijos.

“Voy a seguir trabajando, acudiendo a presentaciones, shows y programas de TV porque soy un personaje público y me debo a mi trabajo, pero no voy a detallar asuntos familiares que hoy en día se verá ante instancias judiciales”, aclaró Flor Polo.

¿Por qué Néstor no asistió a conciliación con Flor Polo?

Néstor Villanueva visitó el set de “En boca de todos” y respondió por qué no asistió a la primera reunión de conciliación que debía tener con Flor Polo el último 19 de abril. El cantante explicó los motivos que lo hicieron faltar.

“Pido disculpas por lo ocurrido. A mí en ningún momento me llegó ninguna notificación . Ustedes lo dijeron, pero no recibí ninguna notificación. El abogado me dijo que, si no hay documento, no tengo por qué ir”

‘Florcita’ habría sido víctima de violencia por parte Néstor Villanueva, según su amiga

Durante el miércoles 27 de abril, Yalibe, amiga más cercana de Flor Polo, visitó el set de “América Hoy” y señaló que la hija de Susy Díaz habría sido víctima de violencia física y psicológica por parte de Néstor Villanueva. La invitada habló sobre este lamentable suceso luego de que se expusieran ciertos audios entre el 2019 y 2021, en los cuales se escucha a Polo hablar sobre el maltrato que recibía de su expareja.

Canales de ayuda: Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.