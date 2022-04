‘Flor de Huaraz’ sobre la relación que tuvo con Junior Marcano: “Fue mi paño de lágrimas”

En septiembre del 2021, ‘Flor de Huaraz’ sorprendió al público en el programa “Andrea” al mostrar a su nueva pareja, Junior Marcano, un joven venezolano que tiene 32 años menos que la cantante. Su amor fue cuestionado en varias ocasiones, pero ellos se mantenían firmes. Sin embargo, su romance habría llegado a su fin tras las recientes declaraciones de la intérprete de “Capitalina”.

‘Flor de Huaraz’ aclaró que en la actualidad no tiene ningún tipo de relación con Junior Marcano y que sus proyectos musicales los realizará por su cuenta. “Hace más de medio año que no lo veo (a Junior), no sé nada de él y ahora he decidido seguir con mis proyectos artísticos, pero en solitario”, afirmó a Trome.

Flor de Huaraz y Junior Marcano hablan sobre su historia de amor en El reventonazo de la chola. Foto: captura de América TV

Agrega que no hubo ninguna discusión y solo es una persona “ausente”. “Solo fue mi paño de lágrimas” , dijo ‘Flor de Huaraz’, quien precisó que no tuvieron algo formal. En ese sentido, aseguró que estuvo para ella cuando terminó con el ‘Gringo Karl’. “Recuerdo que el año pasado me ayudó emocionalmente, me acompañó cuando me separé”.

‘Flor de Huaraz’ sigue casada con el ‘Gringo Karl’

En otra parte de la entrevista, la artista reveló su situación legal con ‘Gringo Karl’. “Con el gringo seguimos casados, lo del programa de “Andrea” (Llosa) solo fue una conciliación”.

Como se recuerda, esta pareja fue una de las más sólidas de la farándula al estar juntos por casi una década, por ello, sorprendieron cuando anunciaron su ruptura. Según ‘Flor de Huaraz’, el motivo fue porque ella no podía concebir a un bebé.

“Para él (’Gringo Karl’), el hijo es indispensable. Yo me sentí fatal, humillada, no podía salir de mi casa porque yo pensé que había cometido algo mal, me tomó mucho tiempo para recuperarme... Era una cosa terrible. Intenté ser mamá, me encontraron miomas, tuve operación a mi útero, pero quedé imposibilitada para ser mamá. Él se fue con otra”, dijo la cantante a Andrea Llosa.

‘Flor de Huaraz’ enfocada en lanzar nueva música

La cantante de música andina ‘Flor de Huaraz’ solía incluir en varios de sus videoclips a Carl Enslin, mejor conocido en Chollywood como ‘Gringo Karl’; sin embargo, ahora asegura que no necesita de nadie más para salir adelante.

“Ya está lista mi canción de carnavales picantes, solo falta hacer el videoclip. Esta vez lo cantaré sola, para el video me acompañarán bailarines profesionales. Lo de tener una pareja para los shows era para mostrar mi baile pícaro porque es una placer ver, reír a mis seguidores , pero yo soy cantante”, concluyó.

¿A qué se dedica el ‘Gringo Karl en la actualidad’?

Carl Enslin logró es un extranjero que logró reconocimiento dentro de la farándula peruana al haber mantenido una relación de casi una década con la cantante ‘Flor de Huaraz’, sin embargo, cuando se separaron, el sudafricano desapareció de Chollywood.

En la actualidad, el ‘Gringo Karl’ se ha convertido en padre y para poder mantenerla ha decidido emprender en varios sectores como en la crianza de codornices en las afueras de Lima norte.